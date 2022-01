La ciudad de Cádiz aparece destacada en un estudio de la OCU sobre carriles bici

La capital gaditana ha sido destacada en un estudio a nivel nacional como una de las mejores ciudades para desplazarse en bici realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la organización independiente de consumidores y consumidoras más importante de España, con más de 250.000 personas asociadas.

Dicho estudio analiza y puntúa la funcionalidad de las infraestructuras ciclistas de 14 ciudades españolas, situando la de Cádiz en séptimo lugar. En concreto, se han valorado las ocho urbes más pobladas y otras seis -entre las que se encuentra la capital gaditana- que han destacado por el impulso que están dando a la bici. Así, Vitoria, Sevilla, Valencia y Barcelona son las mejores ciudades para circular en bicicleta, mientras Madrid, La Coruña y Córdoba tienen las peores redes de vías ciclistas.

Los criterios que se han seguido para valorar la utilidad de estas redes ciclistas son siete: que sea completa, continua, uniforme, directa, reconocible, tupida y que pase por vías principales. Y en todos esos criterios, la red ciclista gaditana recibe tres estrellas, salvo en reconocible, que obtiene cuatro. La máxima puntuación son cinco estrellas.

El estudio compara los datos actuales con los recogidos en un estudio similar que elaboró en el año 2013, y en el que Cádiz no aparecía en dicho ránking.

"Un grupo de ciudades, capitaneadas por Vitoria y en el que se incluyen Sevilla y Valencia, han hecho buenos avances para mejorar su red de vías ciclistas. Otras se han quedado estancadas, como San Sebastián o Zaragoza. Por el contrario, Cádiz, Valladolid y Las Palmas han mejorado mucho en los últimos años. Entre las ciudades con peores resultados, destacan Madrid y Córdoba que no han mejorado apenas, aunque haya crecido el número de ciclistas en sus calles", recoge el estudio.

El Equipo de Gobierno muestra su satisfacción por la aparición de la ciudad en este listado y que en el estudio se valore de forma positiva "la sustancial mejora de la infraestructura ciclista de nuestra ciudad en los últimos años". No obstante, el Gobierno municipal hace hincapié en que el proyecto es "más ambicioso" y al hilo recuerda trabajos en ejecución, como el tramo de carril bici comprendido entre la plaza de Sevilla y la carretera de Astilleros y el que se va a implantar en la calle América, "así como otros que empezarán en unos meses, como el de mejora de la vía ciclista en la avenida de la Sanidad Pública".

Igualmente, se señala que está previsto instalar más aparcabicis en la ciudad, ya que el estudio de la OCU recoge la necesidad de colocar más aparcamientos para bicicletas en Cádiz. No obstante, el informe no se ajusta a la realidad ya que no recoge muchos de los aparcabicis que hay repartidos por la ciudad.

Aun así, desde el Gobierno local apunta que "hay mucho margen de mejora y estamos trabajando para que Cádiz cuente con una potente red ciclista que contribuya a la transformación de la movilidad para hacerla más sostenible".