CSIF clama contra el deterioro y abandono de la lavandería de hospital Puerta del Mar de Cádiz

Delegados del sector de Sanidad de CSIF Cádiz se han concentrado en la mañana de este martes en la lavandería del Hospital Universitario Puerta del Mar, en apoyo a su personal y para denunciar el deterioro que sufren las instalaciones, “abandonadas por el Servicio Andaluz de Salud por la falta de inversiones y sus promesas incumplidas”.

Desde la sección sindical de CSIF en el centro hospitalario ya denunciaron hace dos semanas los pasos que da la Administración para ir privatizando un servicio indispensable para garantizar la calidad de la asistencia sanitaria. Primero, por no cumplir con sus promesas, desde hace años, para invertir en la renovación de una maquinaria obsoleta, que se estropea demasiado a menudo y que, por su antigüedad, apenas se encuentran piezas de recambio. Y segundo, por no permitir ampliaciones de jornada y nuevas contrataciones que disminuyan la carga de trabajo que se acumula. Hay que recordar que esta lavandería presta servicio no solo al Hospital Puerta del Mar, sino también al Hospital de San Carlos (San Fernando), al de Puerto Real y a los centros de salud de todo el Distrito Bahía de Cádiz-La Janda.

Precisamente, la acumulación de carga de trabajo que se produce en la lavandería cada vez que se estropea una máquina es la que usa el hospital como excusa para derivar la ropa sanitaria (sábanas, batas, pijamas, ropa de quirófano…) a una empresa privada de Medina Sidonia para su lavado y planchado.

“No tiene sentido que la Administración sanitaria diga que no hay dinero para renovar las instalaciones ni para aumentar las horas de trabajo de la plantilla, pero sí se gasta miles de euros cada vez que envían la ropa a esta empresa privada”, apuntan desde la sección sindical.

“Esta dejadez, que favorece la precariedad laboral mientras se cae a pedazos la lavandería, deja bastante claro cuáles son los objetivos del hospital y del propio SAS para con este servicio público”, finalizan desde CSIF.