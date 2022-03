Las claves de las audiencias del COAC en Canal Sur y Onda Cádiz

¿Le interesa a Canal Sur en estos momentos retransmitir el COAC ? Sí. Como servicio público, como presencia de Cádiz en su parrilla y por tradición, aunque suene manoseada esta palabra, tras 32 años de presencia de sus cámaras en el teatro y 41 años de la primera retransmisión en TVE.

Para la audiencia de Andalucía el Carnaval de Cádiz es una seña de identidad propia, incluso valiosa y sentimental. Pero el COAC dejó de tener el tirón de sus buenos años, no ha habido un recambio generacional que atrape a la audiencia y con el cambio de fechas lo que podría ser el ansiado reencuentro en este 2022 puede desembocar en una edición que pase de largo en un tiempo impropio para descubrir las nuevas coplas.

A la cadena autonómica le interesa ofrecer el concurso del Falla como arraigo pero sin ser la bicoca comercial (publicitaria) de otros tiempos. Al propio Carnaval de Cádiz le interesa aparecer en la cadena de todos los andaluces y a las propias agrupaciones y al Ayuntamiento le deberían convenir un buen tono con Canal Sur, sin forcejeos políticos, para llegar a un acuerdos razonables.

En un lado de la balanza está la pérdida de peso del COAC (como ha pasado con todos los acontecimientos en directo) en la audiencia y en el otro una cadena autonómica que es la mejor opción para que el Carnaval siga entrando con potencia en las casas de los andaluces, y más allá, aunque tampoco el canal público pase por su mejor momento de 'fijacion' de seguidores.

Hay que revisar cómo mejorar el concurso como programa de televisión. Hay una determinada porción de aficionados incondicionales, que (ojo) no ha crecido en la última década, dispuesto a seguir el COAC como sea, con fidelidad casi espartana. Un público de proximidad realmente apasionado y cuyo número pasa a ser minoritario (aunque sean minorías muy interesadas) en proporción a los kilómetros de lejanía.

Siempre interesa salir en televisión, pero con un contenido que sea interesante y con un tratamiento que haga más atractivo ese contenido, única ecuación para que merezca el esfuerzo por todas las partes implicadas. La presencia por número de horas incluso es contraproducente, por sobreexposición. La final, como acontecimiento en sí, siempre interesará en toda Andalucía; el resto de funciones, no tanto.

El público generalista andaluz "le echa un vistazo" al Carnaval cuando está en emisión, pero ha dejado de tener el impacto, la sorpresa, de mejores años, década de los 90 y primera de este siglo, cuando habían menos canales, menos opciones de otro tipo de consumo como los vídeos y los contenidos bajo demanda, pero también cuando habían más agrupaciones esperadas.

La aparición de Onda Cádiz vino a calmar la sed de los seguidores más entusiastas y cumple con creces su labor de proximidad en este caso, con una narración y contenidos complementarios que complacen a ese público especializado. La emisora local se ha impuesto entre los aficionados (incluso más allá de Cádiz, en una televisión sin fronteras vía web).

Canal Sur es complementaria para atraer un público generalista pero a su vez la cadena andaluza tiene que revisar su tratamiento del concurso, cómo convertir en más entretenidas unas funciones tan largas y tan fragmentadas para quienes "no les gusta tanto" el concurso. Un público (local, minoritario fuera) dispuesto a ver "todo" el Carnaval acepta todas las reglas del juego; un público generalista, que zapea, se va directamente a la cama o si acaso lo irá viendo con las semanas por las webs, pero a su vez la cadena andaluza tiene que revisar su tratamiento del concurso, cómo convertir en más entretenidas unas funciones tan largas y tan fragmentadas para quienes "no les gusta tanto" el concurso. Un público (local, minoritario fuera) dispuesto a ver "todo" el Carnaval acepta todas las reglas del juego; un público generalista, que zapea, se va directamente a la cama o si acaso lo irá viendo con las semanas por las webs, necesita otras fórmulas. Como poco, calidad y concisión más que cantidad. Y hablamos sobre todo de un público mayor de 30 años.

¿Cuánto público ve el Carnaval de Cádiz por televisión? De los 8 millones de andaluces, unos 1,2 millones se interesa en las noches de la final por aguantar todo el tiempo posible. Depende del prime time y de los grupos que aparecen en él, de la competencia que hay en esas noches. Tras compartir la señal Canal Sur y Onda Cádiz esa cantidad además se reparte. Los audímetros no dibujan un perfil preciso de un consumo tan especializado y local.

En las funciones previas a la final audiencia media ha rondado los 200.000 espectadores, con unos 200.000 más que "han echado un vistazo", la llamada audiencia acumulada, total. A nivel andaluz es el público de un gala de Tu cara me suena, por ejemplo, para hacernos una idea.

Durante los últimos veinte años las finales desde el Falla han tenido de audiencia media en torno al medio millón de espectadores. La final del 2009 en Canal Sur anotó 581.000 seguidores durante toda la madrugada, 23,7% de cuota; y en 2019, pese a aumentar la competencia, fue de 642.000, 27,1%.

La final de 2020 en Canal Sur, sin embargo, bajó a 321.000, 15%: la diferencia de unos 200.000

espectadores es el público que ha optado por seguir la retransmisión en Onda Cádiz. La final que se celebre en junio de este año tendrá algo menos de audiencia, pero la cuota será más alta porque el consumo decae con el buen tiempo.

Salvo los datos de una noche el COAC no hace aumentar las cifras de audiencia mensuales de Canal Sur más allá de 1 o 2 décimas. El público que no sigue de forma habitual la cadena autonómica no va a 'redescubrirla' por ver durante unas noches el concurso. La cuota mensual de Canal Sur en estos momentos es de 8,2%, la misma del año pasado con las restricciones de movilidad y un carnaval enlatado, y que son 2 décimas menos que en 2019, cuando la autonómica tenía la recta final del concurso en directo.

Canal Sur aún era competitivo quince años atrás, cuando tuteaba a las principales cadenas nacionales. La media de febrero en 2007 fue del 17%, 3 décimas más que el mes siguiente; en 2008 su cuota de febrero fue del 18,9% y en 2009, 17,4%.

Eran tiempos mejores para la cadena de proximidad de los andaluces. La autonómica ha ido perdiendo su peso en la sociedad andaluza por malas decisiones políticas y cortedad de miras y objetivos en su programación. Es un ejemplo de los cambios veloces que ha vivido el consumo de televisión y la sociedad en general, lo que también debería invitar al autoanálisis a todos los implicados en el Carnaval de Cádiz.