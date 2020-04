El Ayuntamiento rechaza el cambio en la norma para la apertura de casas de apuestas por muy limitado

El Ayuntamiento ha rechazado los cambios que en la normativa sobre la apertura de salas de juego en los cascos urbanos ha aprobado la Junta de Andalucía, al entender que de esta forma se propicia la instalación de estas salas en zonas muy vulnerables, tanto por la existencia en sus cercanías de centros educativos como por la presencia de colectivos con escasos recursos económicos.

Según la propuesta de cambio en la actual norma planteada ahora por la Junta: "No se podrá autorizar la instalación y funcionamiento de ningún salón de juego que se encuentre a menos de un radio de cien metros de otro abierto o cuya solicitud desautorización de instalación se haya presentado ante el órgano provincial de la Junta de Andalucía competente en materia de juego y apuestas con anterioridad".

Igualmente se especifica que: "No se podrá autorizar la instalación y funcionamiento de un salón de juego que se encuentre a menos de un radio de ciento cincuenta metros de los accesos de entrada a centros educativos de enseñanza no universitaria, a excepción de los centros de educación de personas adultas. A estos efectos, se entiende por centros educativos de enseñanza no universitaria aquellos que impartan enseñanzas de carácter reglado y obligatorio reguladas en la Ley Orgánico".

En base a este documento, el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, destaca que la casa de apuestas que quería instalarse en la calle Muñoz Arenilla "podría abrirse tanto con la antigua legislación como con la nueva, que se supone que iba a ser más restrictiva". La última junta de gobierno local celebrada antes de la imposición del estado de alarma había rechazado, al ser competencia suya, la concesión de la licencia de obra para este establecimiento.

El Ayuntamiento plantea la necesidad de contar con una regulación mucho más restrictiva a la hora de autorizar estos locales de juego.

En este sentido Martín Vila considera que el nuevo texto "es la prueba evidente de dos modelos que chocan, el modelo neoliberal del PP y Cs y que defienden en la Junta, un modelo basado en los intereses de unos pocos, de las multinacionales del juego sin importarle la salud de la población mas vulnerable, y el modelo que defendemos en Cádiz y por el que hemos iniciado la modificación del PGOU, un modelo basado en el interés de la mayoría social, que protege a los vecinos y vecinas - especialmente a los mas vulnerables - del peligro que es la adicción al juego".

Cádiz está a la cabeza de la provincia en número de la salas de apuestas, que no dejan de proliferar en los últimos años, sobre todo en barrios con necesidades de transformación social. Según datos de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, a finales del mes de octubre pasado había en la ciudad 18 salones de juego, 16 de ellos con apuestas.El Ayuntamiento está dando los pasos en la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbana. En el documento, que aún tardará en estar concluido y aprobado, incluirá medidas para controlar, en otros establecimientos, los relacionados con las casas de apuestas y de juegos.