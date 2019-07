El Ayuntamiento de Cádiz ‘olvida’ que debe renovar el convenio del Centro de Negocios del Casino

El equipo de Gobierno aún no ha tomado una decisión respecto al mantenimiento del Centro de Negocios en la segunda planta del Casino Gaditano, de propiedad municipal. Eso es lo que afirmó ayer el nuevo concejal de Patrimonio, José Ramón Páez, quien anunció que se reunirá con los 36 emprendedores que allí trabajan. Ya se ven en la calle –al igual que otros 25 trabajadores indirectos– a partir del próximo 24 de julio si el Ayuntamiento no renueva el convenio que mantiene con Zona Franca, como responsable directa del centro de negocios.

La afirmación no tendría mayor importancia si no fuera por que el edil de Patrimonio y ex asesor del alcalde, José María González, Kichi, ‘olvidó’ que hay un acuerdo del Pleno aprobado el 29 de marzo de este año que obliga al Ayuntamiento de Cádiz a proponer a Zona Franca la prórroga del convenio que expira el próximo miércoles 24 de julio.

El acuerdo plenario dice textualmente:“Que –a tenor de los buenos resultados alcanzados– el Ayuntamiento de Cádiz proponga al Consorcio de la Zona Franca la prórroga del convenio suscrito entre ambas entidades en 2014 por espacio de tres años más a contar a raíz de este acuerdo plenario que se propone, o el acuerdo entre ambas entidades para su prórroga”.

Y continúa: “Que esta prórroga propuesta, que alcanzaría el año 2022, contemple la renovación automática por otros tres años o el acuerdo que alcancen ambas entidades”.

La propuesta del PP fue aprobada con los votos a favor de los concejales populares (9), del PSOE (4) y el de los dos ediles no adscritos, ningún voto en contra, y la abstención de los concejales (8) de Podemos y Ganar Cádiz (2).

El edil de Patrimonio ‘olvidó’ ayer este ‘pequeño detalle’, al igual que tampoco recordó que Zona Franca ya ha propuesto la prórroga del convenio y hasta la posibilidad de que se le conceda una autorización provisional en tanto que se resuelve el acuerdo. “La responsabilidad del Centro de Negocios no es nuestra, sino de la Zona Franca”, dijo Páez. “Es esta administración la que tendría que buscar cualquier tipo de alternativa”, recalcó. Buscada, hallada y propuesta estaba.

Tampoco parece estar al tanto el nuevo concejal que ya el 11 de marzo de este mismo año sus homólogos de Presidencia y de Cultura, David Navarro y Eva Tubío, se reunieron con los emprendedores, a quienes informaron de que el convenio no tenía derecho a prórroga, pero que se había abierto un “periodo de estudio para el mejor uso de estas infraestructuras”. Mediante un comunicado, los dos enfatizaron entonces el “compromiso con la creación de empleo de este equipo de Gobierno y el mantenimiento de los puestos de trabajo”.

Tampoco refirió el nuevo edil que a principios de abril, el alcalde y la delegada de la Zona Franca, Victoria Rodríguez; acompañados por David Navarro y técnicos de las dos administraciones, acordaron estudiar las nuevas condiciones que permitiesen preparar un nuevo convenio y, con ello, mantener abierto el centro de negocios sin perjudicar a los empresarios ni eliminar puestos de trabajo.

En cualquier caso, los emprendedores han aceptado –cómo no– esta enésima reunión con un representante de la institución propietaria de las instalaciones en las que trabajan y esperan que se mantengan los compromisos.