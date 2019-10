El Ayuntamiento se reunirá con los emprendedores del Centro de Negocios del Casino Gaditano

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se reunirá con los representantes de las empresas instaladas en el Casino Gaditano para garantizar la continuidad del Centro de Negocios, según ha señalado el Consistorio gaditano en una nota de prensa. "Nuestra intención siempre ha sido que el espacio sea un lugar de emprendimiento real para empresarios y empresarias gaditanas", ha recordado el equipo de Gobierno. Tanto José Ramón Páez, concejal de Patrimonio Municipal, como Carlos Paradas, concejal de Fomento y Empleo, trasladarán que además de este uso, el Ayuntamiento tiene intención de que se amplíe para que "el edificio se encuentre abierto al público, con más actividades participativas, susceptible de uso por el barrio del Mentidero y por la ciudadanía en general, porque al fin y al cabo es un espacio público único".

Asimismo, desde el Consistorio han recordado que "la responsabilidad del Centro de Negocios no es nuestra, sino de la Zona Franca. El Ayuntamiento es propietario del local, pero es la Zona Franca la responsable de ese Centro de Negocios a través de un convenio de colaboración". Por eso, no entienden la actitud del Consorcio, con el beneplácito y la colaboración del PSOE de Cádiz, que "se dedican a lo de siempre, echar balones fuera, culpar al equipo de Gobierno, y no mover un dedo ni trabajar para encontrar una salida o una solución". En este sentido, el Equipo de Gobierno ha resaltado "la gran capacidad del PSOE", una gran capacidad "para escabullirse de cualquier responsabilidad y no remangarse a la hora de encontrar soluciones".

Por ello, el equipo de Gobierno recuerda que si "se aprobó la liberación de la portavoz socialista, Mara Rodríguez, era precisamente para que trabajara por la ciudad desde una oposición constructiva y por el bien común, no para torpedear, intoxicar y cruzarse de brazos cuando toca encontrar una solución. De momento, seguimos esperando ese trabajo que se ha limitado a declaraciones cuanto menos desafortunadas".

Por último, el Ayuntamiento reitera el mensaje de tranquilidad a los representantes de los empresarios, puesto que el modelo de gestión futuro pasa por "un proyecto de uso del Casino Gaditano donde convivan un centro de negocios donde haya emprendedores, economía social y más participación ciudadana".