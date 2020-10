El Ayuntamiento de Cádiz se suma al Día Mundial del Ahorro de Energía

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Concejalía de Transición Energética, se suma al Día Mundial del Ahorro de Energía -que se celebra cada 21 de octubre- promoviendo mensajes que tienen como fin reducir el consumo energético y, en consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de energía con combustibles fósiles.

"Todo lo que compramos o hacemos requiere energía. Desde producir un tomate, a ir a trabajar, pasando por la calefacción que ponemos en casa o la ropa que vestimos. Y la mayor parte de la energía se extrae de quemar combustibles fósiles, lo que genera cambio climático. Por tanto, si queremos reducir emisiones de gases de efecto invernadero, debemos cambiar nuestros hábitos de consumo", ha señalado Demetrio Quirós, alcalde accidental.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el 'Avance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero' correspondientes al año 2019, el sector en España con más peso en el total de emisiones es el transporte (29%), seguido de la industria (20,6%), la generación de electricidad (13,5%), la agricultura y ganadería en su conjunto (12,5%), el consumo de combustibles en los sectores Residencial, Comercial e Institucional (8,8%), y los residuos (4,3%).

"Necesitamos que la ciudadanía se involucre en la transición ecológica y contribuya a la reducción de emisiones en los sectores que más emiten", expone Quirós. Es por ello que el Ayuntamiento de Cádiz ha considerado oportuno difundir "consejos que son de sentido común, pero muchas veces no se llevan a la práctica por las prisas del día a día". "Las administraciones -añade- tienen que hacer su parte, pero todos y todas podemos ayudar haciendo pequeños cambios en nuestra forma de movernos, en lo que compramos y en cómo gestionamos nuestros residuos".

Los consejos que se recomiendan desde la concejalía de Transición Energética son cinco y tienen que ver con el consumo local y sostenible, la climatización responsable, el apagado de aparatos, la temporización del termo eléctrico y el uso de la bicicleta o los desplazamientos a pie.

Con respecto al consumo local y sostenible, se aconseja comprar lo necesario y escoger productos de la zona y que se hayan producido de forma sostenible. Para ello se recomienda consultar el etiquetado y, en caso de un producto fresco, consultar el origen. Sobre la climatización responsable, se recomienda mantener una temperatura estable que no supere en invierno los 21Cº y en verano los 26Cº, así como fomentar el uso de ropa adecuada a la estación del año. Por otro lado, parara evitar que los aparatos electrónicos y electrodomésticos sigan consumiendo electricidad cuando no están en uso, se recomienda su apagado total mediante botón o uso de regleta, y en caso de aparatos de uso esporádico, desenchufarlos completamente. Igualmente, se recomienda ponerle un temporizador (coste aproximado 5-10 euros) al termo eléctrico, puesto que es uno de los electrodomésticos de mayor consumo en los hogares. Y así, seleccionar las horas de encendido. El agua se mantendrá caliente el resto del día, sin necesidad de encenderse constantemente. Y por último, se anima a la ciudadanía a hacer los trayectos más habituales, que son de 1 a 2 kilómetros, en bicicleta o andando.

"La energía más limpia es la que no se consume, porque no hace falta producirla ni transportarla. No se trata de dejar de hacer las cosas, sino de hacerlas de otra manera. Podemos hacer mucho sin disminuir nuestra calidad de vida. De hecho, el ahorro energético supone un ahorro económico que nos beneficia a muy corto plazo", ha completado Quirós.