Ana Mestre (PP): "Todos pretenden que una administración que no tiene responsabilidad sobre Valcárcel, ponga el dinero"

Ana Mestre, cabeza de lista por el Partido Popular al Parlamento de Andalucía en la provincia de Cádiz, se ha mostrado dispuesta a reunirse con el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, que había manifestado hace unos días que quería mantener encuentros con los representantes políticos para pedirles que incluyeran el proyecto de Valcárcel en sus programa electorales.

Sin embargo, en lo que sí que no ha sido categórica Ana Mestre es en cómo va a ir este proyecto en el programa del PP. Es más, ha tirado balones fuera cuando ha expresado que "Valcárcel no es ni titularidad de la Junta de Andalucía ni depende de nosotros. Es titularidad de la Diputación y tiene un convenio con el Ayuntamiento", sobre el que dijo que tiene mucho interés en este proyecto "pero no pone nada más".

Mestre ha criticado que la Diputación Provincial "es propietaria pero no le echa un céntimo encima a un edificio que está en unas condiciones preocupantes". A ello se le une la Universidad de Cádiz, que quiere trasladar allí la Facultad de Ciencias de la Educación. Sin embargo, lamenta que "todos pretenden que una administración que no tiene ninguna responsabilidad sobre el edificio, ponga el dinero". A este respecto ha ahondado que "hay tres partes que tienen mucho pero que mucho interés y quieren que una cuarta sea la que pague sin tener muchos más papeles al respecto".

La candidata popular ha expresado en una rueda de prensa celebrada en la plaza de Mina sobre temas sanitarios que "siempre hemos mantenido la misma actitud y es que habrá que buscar diferentes fórmulas de financiación si es que ese es el proyecto definitovo para el edificio".

Por ello, ha incidido en que "nosotros lo que podemos es colaborar como siempre" pero también ella misma se responde a una pregunta que ha hecho a los periodistas: "¿Que el titular del edificio debería haber prestado maás atención al edificio para haberlo mantenido en un estado de conservación óptimo? Pues sin ninguna duda, más allá del convenio que existiera".

Ana Mestre ha recordado que la Universidad de Cádiz se rige por unos presupuestos donde se elabora un Plan de Infraestructuras cada año, al igual que todas las de Andalucía, "y donde ahí ha marcado sus prioridades y dentro de ellas no estaba Valcárcel". Por ello ha recordado que "habrá que buscarle unas vías de financiación para que ese proyecto sea una realidad y no mirar al Gobierno de Andalucía de brazos cruzados".

Cuando los periodistas le han recordado que el rector aseguró en su día que con los fondos que tienen no hay dinero ni para empezar, ha criticado que "es que rehabilitar un edificio así son 40 millones de euros. Quizás eso habría que haberlo pensado antes de llevar a cabo ese compromiso y haber asumido esa responsabilidad".