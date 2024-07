Casi 24.000 mujeres andaluzas están dentro del sistema VioGén tras denunciar violencia machista

Denunciar la violencia de género desde los entornos rurales y en el momento en el que las víctimas están más vulnerables puede ser uno de los caminos para erradicar una de las mayores lacras del país: la violencia machista, y la vilencia vicaria.

En ese sentido se ha postulado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha presidido este miércoles una reunión que convocaba de urgencia con las unidades provinciales de violencia de género y con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El objetivo: analizar la evolución de la violencia machista en la comunidad desde que comenzó el año, dado que en Andalucía han sido asesinadas seis mujeres y dos menores por violencia vicaria en seis meses.

En palabras del delegado, son datos que "deben movilizarnos a reforzar los sistemas de detección, prevención y protección a las víctimas que denuncian, así como a toda la sociedad a poner en conocimiento aquellas situaciones sospechosas que suponen un riesgo para las mujeres, donde éstas se ven incapaces de denunciar, de manera que se pueda activar el protocolo 0 para su seguimiento en situaciones de desprotección o vulnerabilidad".

Reunión con delegaciones provinciales de la violencia de género / Delegación del Gobierno en Andalucía

"Cuando no existe denuncia, cuando la mujer no está en el Sistema Viogén, es muy complicada la detección de los casos", ha advertido Fernández, que ha explicado que de las seis mujeres asesinadas en Andalucía desde que comenzó 2024, cinco de ellas en la provincia de Málaga, "ninguna había denunciado previamente por violencia de género, una circunstancia que dificulta mucho la protección de las víctimas porque no conocemos lo que sucede".

23.841 andaluzas atendidas en el programa VioGén

En Andalucía se contabilizaron el mes de mayo un total de 23.841 casos activos dentro del Sistema de seguimiento integral de violencia de género, Sistema VioGén. Se trata de una herramienta que promueve una serie de medidas de prevención de agresiones y de protección de la víctima cuando existe denuncia previa".

De esos casi 24.000 casos 313 (el 1,3%) son de riesgo alto y extremo, para los que existe un seguimiento muy cercano por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las unidades de violencia.

La provincia de Sevilla es la que concentra el mayor número de casos, con 4.955 mujeres atendidas, y le sigue Málaga, con 4.478, la provincia que arroja la terrible cifra de cinco mujeres asesinadas en lo que va de 2024.

Por su parte, el informe refleja que un total de 298 mujeres andaluzas menores de edad están igualmente bajo este programa de protección.

Datos provinciales / Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Denunciar salva vidas

En ese sentido, ha considerado "imprescindible" denunciar, ya sea la víctima o su entorno, porque "puede salvarles la vida". "Los maltratadores tienen que sentir que toda la sociedad les da la espalda y que sus hechos tienen graves consecuencias", ha subrayado el delegado andaluz del Gobierno central, quien ha pedido incrementar el "reproche social" hacia estas personas, al tiempo que "trabajamos en la educación en igualdad para que generaciones futuras no normalicen esas conductas de posesión, sometimiento, control y violencia hacia las mujeres y niñas".

En esta tarea participan de forma coordinada los propios agentes protectores y el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y los Servicios Sociales especializados, de ahí que haya insistido en la "unidad institucional en torno a la prevención de la violencia y protección de las víctimas, mejorando la información y comunicación de los recursos disponibles, ya sean los dispositivos voluntarios Atenpro, la aplicación @Alertcops, con un botón específico de alerta, o el teléfono 016.

En este punto, Fernández ha aseverado que "si todos los esfuerzos de las administraciones, instituciones y partidos políticos los centramos en dar a conocer a toda la sociedad las medidas de protección y las garantías de seguridad, conseguiremos cercar a los agresores, impidiendo su actuación y expulsándolos de nuestra sociedad", pero para ello, ha argumentado "es necesario la unidad en el reconocimiento de la existencia de la violencia machista".

Más 1.700 pulseras de alejamiento

Según los datos del informe mensual correspondiente al pasado mes de mayo elaborado por la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, en la comunidad permanecían activas 1.704 pulseras de alejamiento dictadas por los Juzgados de Violencia de Género en la comunidad --el 35,6% nacional--, que han crecido un 25,8% respecto a las contabilizadas en el mismo mes del año anterior, cuando se alcanzaron las 1.355 activas.

En cuanto a la red de municipios Viogén, a la que se pueden adherir aquellos ayuntamientos que lo deseen a través de la firma de un convenio con el Ministerio del Interior, en Andalucía son ya 258 las localidades que forman parte de dicha red, el 32,87% de todos los municipios andaluces y que representa el 34,35% del total nacional de municipios Viogén. Gracias a estos convenios, la Policía Local de los municipios adheridos colaboran con los efectivos de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado en la prevención y protección de las víctimas.

Atenpro y 016

Otra de las herramientas de lucha contra la violencia machista es Atenpro, servicio de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas, que también experimentó en mayo un incremento interanual del 7,8%, pasando de 3.343 en mayo de 2023 a 3.603 en el mismo mes de este año, el 19,1% del total nacional (18.802).

Por su parte, el teléfono 016 de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista recibió en mayo un total de 1.116 llamadas, una cifra un 2,7% inferior que en el mismo mes del pasado año (1.147) y que representa el 12,9% nacional (8.598). El 016 ofrece información general y asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico '016-online@igualdad.gob.es'.

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía han recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8,00 a 22,00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

El Sistema VioGén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como la Guardia Civil, e integra además a algunos Cuerpos de Policías Locales de ayuntamientos que tienen suscrito los convenios de colaboración con el Ministerio del Interior.