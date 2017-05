Otra isleña asegura que Lorenzo aconsejó más veces la ocupación de viviendas

La grabación de audio en la que se la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, la socialista Ana Lorenzo, explica a una familia a punto de ser desahuciada cómo okupar una vivienda podría no ser un caso aislado a raíz de nuevos testimonios recabados por este periódico. En más de una ocasión, la edil isleña ha aconsejado desde Servicios Sociales esta práctica a familias que estaban a punto de quedarse en la calle.

La familia que ha denunciado los hechos, Alejandro y su ex mujer, María Antonia, advierten que la propia concejala les facilitó los teléfonos de otras dos personas que ya habían okupado sendas casas, propiedades de entidades bancarias, para que les explicaran cómo podían hacerlo y cómo tenían que hacerlo para acceder a la luz, el agua...

Así lo afirma además otra conocida de esta familia, Pilar, que afronta también un proceso de desahucio y está a punto de quedarse en la calle. Su caso, además, resulta especialmente dramático porque trabaja a media jornada. Percibe un salario de poco más de 480 euros y tiene un hijo menor a su cargo. "Me han ayudado muchísimo en Servicios Sociales, esto tengo que reconocerlo", admite. Pero hace meses que no llega y que no puede pagar el alquiler de la vivienda, que asciende a 400 euros. Pilar asegura que Ana Lorenzo, en una reunión que mantuvo con ella para tratar su situación, le puso la misma solución sobre la mesa: la de okupar una vivienda que fuera propiedad de una entidad bancaria para negociar posteriormente un alquiler social con una entidad bancaria con los Servicios Sociales del Ayuntamiento como intermediarios. Algo, reconoce, que le da "mucho miedo" porque es una ilegalidad y tiene un menor a su cargo. "No somos gentuza. Tengo un trabajo y estudio por la tarde... ¿Por qué tenemos que actuar así?", ha explicado Pilar a este periódico.

La concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, en declaraciones a este medio negó ayer que se aconsejara a los usuarios de Servicios Sociales que están a punto de quedarse en la calle a que okuparan viviendas. Aseguró que solo lo había hecho en una ocasión, en la que fue grabada sin su consentimiento. Eso sí, admitió que conocía la realidad de otros ciudadanos que son atendidos en esta oficina que viven en esta situación.

La edil socialista, por su parte, descarta "por ahora" presentar su dimisión a causa de los hechos que han trascendido. "Solo he intentado ayudar a una familia con tres menores", dice.