Aulas con alma andaluza

Federico García Lorca, Diego Velázquez, Mariana Pineda, Josefa Parra, Manuel de Falla, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio de Ulloa y Josefina Molina. Desde ayer estos ocho andaluces ilustres dan nombre y alma a ocho aulas del IES La Bahía. Es la primera fase de un entusiasta proyecto -el de las Aulas Andaluzas- que se ha querido estrenar en las vísperas de un nuevo 28-F. Ayer, la delegada territorial de Educación, Remedios Palma; la alcaldesa, Patricia Cavada; el concejal de Educación, Antonio Rojas; y el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, arroparon a la comunidad educativa de este instituto -ahora inmerso en las obras de ampliación- en la puesta de largo de un proyecto en el que, literalmente, se han volcado. También estuvo presente en el instituto el recién nombrado director del Observatorio de Marina, el capitán de navío Francisco Javier Galindo, que fue invitado a descubrir la cerámica que da nombre a la clase que se ha dedicado a Antonio de Ulloa.

Todo empezó cuando en clase un día surgió el nombre de una figura imprescindible del siglo XX y ningún alumno sabía quién era. Lo recordaba ayer, durante la presentación del proyecto de Aulas Andaluzas, el vicedirector del centro, José Ramón García García, que es -así se lo dijo el director del centro, David Funes- el alma mater de toda esta historia. Se trataba de Charles Chaplin. E hizo caer en la cuenta al IES La Bahía de las lagunas que había que cubrir. El proyecto empezó a tomar forma ahí, pero a medida que fue madurando advirtieron que lo mejor -lo más oportuno en este caso- era empezar por lo propio, por lo de aquí. Así que se optó por esas figuras de andaluces universales que rompieron moldes en su época, desde Lorca a Falla y desde Bécquer a Mariana Pineda. A ellos se suman también nombres propios muy actuales, como el de la poetisa jerezana Josefa Parra, que ayer estuvo también presente en este emotivo acto que acaparó la atención en las múltiples actividades escolares vinculadas al Día de Andalucía que coparon la agenda del día. Y otros quizás menos conocidos como el de Josefina Molina, una mujer que ha sido pionera en el mundo del cine.

Cada uno de estos andaluces da nombre a un aula y sirve, además, de pretexto para ambientar su interior. Pero no se equivoquen, no es una simple decoración escolar. Es una tematización en toda regla que comienza con los azulejos que ha realizado la profesora Rosa Cabeza. Y algunas aulas -como la dedicada a Lorca, que incluye su silueta pintada en una pared junto al skyline de Nueva York- de gran vistosidad. Además, en la faena se ha conseguido implicar a toda la comunidad educativa... Hasta algunos docentes ya jubilados han participado en una actividad que se ha regido -así lo afirmaban ayer- por "una palabra fundamental": ilusión. Eso sí, el proyecto no ha hecho más que comenzar. Por delante tienen todavía dos plantas más del edificio a las que dar alma andaluza. Y no faltan las ganas en el centro.

Por su parte, la delegada territorial de Educación, que amadrinó el acto, quiso destacar especialmente el papel de los docentes en la formación de los andaluces del mañana, en la proyección de los jóvenes, lo que se ponía de manifiesto -dijo- en iniciativas como ésta.