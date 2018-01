La negociación del plan estratégico de Navantia comenzará el día 22

El próximo día 22 se constituirá la mesa de negociación del esperado plan estratégico de Navantia. Fuentes de la compañía explicaron ayer a este periódico que así se decidió a última hora de la tarde. Hoy mismo serán citadas las federaciones sindicales con representación en la empresa para acudir ese día a Madrid e iniciar la ronda de contactos que ha de concluir, se espera, con el desarrollo del nuevo modelo de futuro de los astilleros en todo el país.

Mientras tanto, en la Bahía de Cádiz, cuando todos miran hacia la dirección de Navantia y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) en Madrid, en el astillero de Puerto Real tienen otras urgencias. La primera, carga de trabajo. Antes de saber si llegarán robots de última generación, la realidad es que la faena en los principales talleres de cabecera de la planta puertorrealeña (bloques planos y bloques curvos) habrá acabado entre los meses de junio y julio y, por tanto, habrá que cerrarlos cuando llegue agosto. La otra 'losa' es que, hoy día, el total de empleados de este astillero es de 481, cuando hace un año superaban los 600.

Si no hay nuevos contratos, en verano tendrán que cerrar los talleres de cabecera"

El presidente del comité de empresa de Puerto Real, Antonio Noria, explicaba ayer a este periódico que la negociación del nuevo plan industrial es incluso secundaria ahora mismo. De hecho, admitió que no saben nada de su empresa para empezar a hablar. Lo importante para la representación sindical de este dique es asegurar "una plantilla propia mínima en el futuro de 700 personas; esa es nuestra línea roja", aseguró Noria.

Y, por tanto, eso supondría que entrara personal joven en un astillero en el que la edad media sube cada mes. "La gente cumple 63 años y la ley les permite irse con la prejubilación. ¿Quién va a decir que no después de más de 35 y 40 años cotizados?", se preguntó.

El otro gran problema de este astillero es la carga de trabajo. Noria detalló que la faena de construcción de los cuatro petroleros tipo Suezmax contratados para la naviera Ondimar se va acabando. De hecho, calcula que si no se contratan nuevos barcos para Puerto Real, "entre junio y julio próximos habrá que cerrar los principales talleres porque ya no habrá faena que hacer allí". De hecho, ya se está a pleno rendimiento con las piezas del cuarto petrolero. En tono irónico, el presidente del comité se preguntó: "¿Astillero 4.0? Si no hemos ganado ni 1-0".

Noria recalcó un mensaje a la dirección de Navantia o, más bien, a los responsables comerciales. "Más vale que busquen en otros países para poder construir barcos civiles", indicó el sindicalista. En este sentido, aseguró que "en el mercado hay ferrys que podemos hacer en Puerto Real y pueden ser una garantía".

Por último, Noria avanzó que en los próximos días se celebrará una asamblea de trabajadores en Navantia Puerto Real.