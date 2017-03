"Primero renovación de plantilla, después plan industrial"

La pasada semana, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista mayoritaria de Navantia, anunciaba que "en próximas semanas" se iniciará la negociación del esperado Plan Estratégico que deberá regular el futuro de los astilleros de toda España. Aún no hay fecha, pero desde la Bahía de Cádiz ya se ponen condiciones.

Desde el comité de empresa de Puerto Real, su presidente, Antonio Noria, explicó a este periódico que en la Bahía de Cádiz llevan años reclamando ese plan industrial, "y ni la SEPI ni el Ministerio de Hacienda han querido entrar a negociar". Pero, ahora que se abre la opción, tienen claro que hay una prioridad fundamental que, en su opinión, tendrá que cumplirse antes de poner en marcha ningún plan: la incorporación de nuevos trabajadores a las plantillas.

Noria aseguró que fundamentalmente los astilleros de la capital y el de Puerto Real han visto cómo se reducían sus plantillas progresivamente "por sí solas". Y hay una razón. "En Puerto Real somos hoy 515 trabajadores y bajando, porque existe la opción de la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, y ya hay muchos operarios de Puerto Real que tienen esa edad y con más de 40 años cotizados. Se están acogiendo a esa jubilación y todos los meses bajamos al menos en dos trabajadores. No hace dos años éramos más de 600 . Y esto irá bajando, porque con una media de edad de 57 años con un trabajo físico como el de aquí, difícilmente se puede mantener".

El sindicalista analizó las tres 'patas' que se abordarán en ese plan estratégico. La primera, la estrategia comercial. "Puerto Real dio el paso de apoyar la construcción de los petroleros Suezmax y estamos contentos por ello. Sabemos que es un barco que no tiene mucho valor añadido, pero era fundamental hacerlo porque suponía volver a al construcción civil. Ahora bien, no podemos seguir pensando en seguir construyendo sólo este tipo de barcos. Ahora estamos implicados en las eólicas con Iberdrola, que comenzará ahora en marzo, y fundamentalmente gaseros y ferrys porque hay mercado y tienen más valor añadido". Al respecto, Noria añadió que "hemos demostrado que sabemos hacerlo en tiempo y con rentabilidad económica, que no solo está en los números finales de los barcos. Hemos sido criticados, pero tras 40 años de lucha aquí está este astillero, dando empleo a 1.500 personas en poco menos de seis meses. Eso no hay ninguna empresa que lo consiga e irán aumentando hasta alcanzar más de 2.000. Sin contar con todo el empleo indirecto fuera o los que trabajan en sus propios talleres. Esta riqueza hay que contabilizarla".

La segunda parte de ese plan será la modernización, el llamado Astillero 4.0, "que nos tienen que explicar a dónde nos conduce". Aseguró que desde Puerto Real lo apoyan, "pero con negociación y explicaciones que hasta ahora han sido cortas, y con formación a los trabajadores".

Lo más importante para el presidente del comité es la tercera de esas patas, la plantilla y la carga de trabajo. Reiteró que "sin esto no puede haber plan industrial, que quede claro". Admitió que ahora en Puerto Real "podemos estar satisfechos, pero San Fernando no tiene nada. ¿Cómo se plantea un plan industrial a la Bahía con la plantilla de San Fernando, la más numerosa, sin carga de trabajo?. Porque las corbetas aún no se han firmado".

Pero, sobre todo, en su opinión, urge la incorporación de jóvenes. "No podemos entrar en un plan industrial que pueda conllevar sólo prejubilaciones sin hablar de incorporaciones porque si eso es así, Cádiz y Puerto Real se cierran. No vamos a permitir que quien lleve los astilleros sean subcontratas o empresas de trabajo temporal que creo que es a lo que están jugando. Antes de plan industrial, incorporación de jóvenes, de gente nueva que no tienen por qué tener todos 20 años".

Han hecho incluso un cálculo. Sólo para Puerto Real, Noria considera que la plantilla debería estar como mínimo "y apretando mucho" en torno a los 650 ó 700 trabajadores. "Sabemos que nunca alcanzaremos los 3.000 que tuvimos, pero como plantilla propia no deberemos bajar nunca de esa cifra y eso hay que conseguirlo ya. No podemos entrar en un plan industrial con 45 trabajadores de ETT además con responsabilidad en la producción, sin ningún objetivo de que entren nuevos, gente que sabe lo que es trabajar aquí y que están en la puerta esperando".

Y, por último, se refiere a "algo que nunca se dice por los complejos que hemos tenido, porque se habla de los trabajadores de astilleros como si fuéramos ricos. Llevamos 9 años con congelación salarial y sin convenio, así que sin temor y sin complejos hay también que hablar de convenio. Una negociación en paralelo de plan industrial y convenio, vale. Una negociación de plan industrial e incorporación de jóvenes en paralelo, a Puerto Real no le vale".