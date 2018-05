El PSOE sólo vivirá primarias para las municipales en La Línea y Puerto Real

El PSOE solamente vivirá elecciones primarias para elegir a su candidato a alcalde en dos municipios de la provincia de Cádiz, como son La Línea y Puerto Real. En estas dos ciudades se han presentado dos precandidatos en el plazo abierto por el partido y que se cerró a las 19:00 horas de ayer.

Esto conlleva que en el resto de municipios gaditanos de más de 20.000 habitantes sólo se ha presentado un candidato para pelear por la Alcaldía, lo que les convierte de manera oficiosa en alcaldables. Entre ellos están ochod elos actuales regidores socialistas que hay en la provincia.

Desde que se inició este proceso interno preparatorio de las elecciones municipales que se celebrarán dentro de un año, la dirección provincial del PSOE sabía que había varias localidades donde la opción de que hubiera dos candidatos era bastante factible. Finalmente se evitó esos choques de trenes en localidades de tanta importancia como Cádiz (donde el alcaldable será otra vez Fran González), Jerez (donde la única aspirante será la actual alcaldesa, Mamen Sánchez) o Algeciras (donde finalmente Fernando Silva se ha terminado retirando para dejar el camino expedito a Juan Lozano, el actual secretario local del partido).

Sin embargo no se ha podido cerrar un candidato de consenso ni en La Línea, ni en Puerto Real. En la localidad linense pujarán finalmente por ser alcaldable su actual secretario local, Juan Chacón, y el veterano Miguel Tornay, miembro de la ejecutiva provincial, ex portavoz municipal socialista y ex diputado provincial. En el último congreso local, Chacón ganó a Tornay aunque por un margen muy estrecho.

Y en Puerto Real todo apuntaba a que la única aspirante sería Elena Amaya, quien ya fuera la alcaldable del PSOE en 2015 y que es actualmente diputada provincial. Sin embargo, de manera un tanto sorpresiva, finalmente también dio ayer ese paso el militante Miguel Ángel Sanchez Rubio, quien en 2007 ya peleó por la Alcaldía puertorrealeña pero encabezando la lista del extinto PSA.

Todos ellos adquieren ahora la condición de precandidatos, a la espera de que se aborden las alegaciones que se puedan presentar y luego que reúnan los avales necesarios para poder presentarse a las primarias, algo que no se presume muy complicado pues precisan solamente del apoyo de un 5% de la militancia de cada agrupación.

Las primarias serán el 17 de junio en primera vuelta y el 24 de junio en caso de necesitar una segunda vuelta. El 28 de junio es el día marcado para la proclamación definitiva de los candidatos a alcaldes. En esa relación estarán también, además de Fran González (Cádiz), Mamen Sánchez (Jerez) y Juan Lozano (Algeciras), los actuales alcaldes Patricia Cavada (San Fernando), David de la Encina (El Puerto), José María Román (Chiclana), Víctor Mora (Sanlúcar), Isidoro Gambín (Arcos), Juan Carlos Ruiz Boix (San Roque) y Javier Ruiz Arana (Rota), a los que se sumarán Salvador Puerto (Los Barrios), María Dolores Varo (Barbate) y Carmen Sánchez (Conil), junto con los ganadores de las primarias de La Línea y Puerto Real.

La dirección provincial del PSOE destaca la normalidad de este proceso y la unidad interna existente en la provincia.