El PA pide una comisión especial sobre el asunto del Villanueva

El grupo municipal andalucista va a solicitar la constitución de una comisión informativa especial con el fin de conocer al detalle la "irregular" tramitación del expediente relacionado con la cesión de uso de la casa club del campo de golf Villanueva.

Según explican en un comunicado, existen diligencias abiertas en el juzgado como consecuencia de la querella presentada por el grupo andalucista a raíz la tramitación de la casa club.

El PA asegura que "nadie da explicaciones sobre este asunto a pesar de que se paralizó un expediente administrativo de desahucio, provocando su caducidad, y acto seguido se prorrogó irregularmente el desahucio para acordar con la empresa la entrega voluntaria de las instalaciones a cambio de una agregación de parcelas que evita el derribo del inmueble". A este hecho le suma el PA que "una vez agregadas las parcelas se entregó a dedo nuevamente las instalaciones a una empresa privada que las explota y se lucra con ello".

Los andalucistas van un poco más allá y presuponen que la dimisión del ex concejal de Urbanismo, Iván Canca (Equo), tiene que ver con que sabe que va a tener que prestar declaración en el juzgado, porque "familiares suyos son propietarios de terrenos en algunas zonas de influencia del desarrollo urbanístico de Villanueva".

Esa sospecha también ha motivado que el grupo municipal andalucista solicite información sobre los propietarios de las diferentes parcelas que podrían llegar a desarrollarse urbanística mente en esa zona, así como de los posibles proyectos de reparcelación que puedan existir, "puesto que familiares del entorno del ex concejal de Urbanismo son propietarios de diversas zonas", insisten.

Basándose en ese argumento, los andalucistas están convencidos de que el ex concejal de Urbanismo declarará en el juzgado y de que lo hará bajo las diligencias que ya hay abiertas por la querella presentada contra el alcalde, Antonio Romero, ya que éste, según el PA, "lo único que se ha limitado a decir es que no tiene ni idea de la cesión, que fue Iván Canca quien firmó el decreto".

Otra cuestión puesta en duda es la participación ciudadana en este asunto. Antonio Romero dijo haber hablado con los vecinos de la zona para plantearles esa cuestión, mientras que el PA asegura que "los vecinos del campo de golf con los que hemos contactado nos trasladan que no saben nada, que ese asunto no se ha tratado en la junta de propietarios y que no conocen datos sobre el asunto".

Los andalucistas insisten en que se ha tramitado irregularmente el expediente desde el punto de vista administrativo "para dar a dedo a una empresa privada la explotación de unas instalaciones que son municipales, y todo ello, por un presunto interés general que no se sostiene, ya que lo que lo único que hay hasta la fecha es un negocio privado que se lucra con su explotación".