La Junta comenzará en febrero la reparación de la calzada de la A-381

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció ayer que a comienzos del próximo mes de febrero comenzarán las obras de mejora de la calzada en la A-381 entre Los Barrios y Jerez, donde admitió que existen tramos "manifiestamente mejorables".

El consejero realizó este anuncio en el hotel Guadacorte durante la primera edición del año de Café con..., los desayunos que la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) organiza con personalidades de la vida política, económica y social en la comarca.

Los trabajos tienen un presupuesto de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses, es decir, deben estar concluidos para el verano de 2019. Según detalló en su día la Junta, como regla general se procederá al fresado de cinco centímetros de la capa de rodadura y posterior se extenderá una mezcla bituminosa en caliente. Dependiendo del estado en el que se encuentre el firme, en unos casos se ejecutará previamente a esta aplicación un riego de antideslizante. En otros casos, aquellos tramos donde se pretenda la regularización de la geometría actual de la calzada se aplicará una mezcla bituminosa en caliente, posteriormente se extenderá una capa de rodadura de las mismas características de la primera previo riego de adherencia bajo cada capa. Por último, se señalizará con las marcas viales correspondientes.

Felipe López criticó al Gobierno de España por la falta de inversiones en el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte que tiene para dos de sus corredores el kilómetro cero en el puerto de Algeciras, "el primero de España y el cuarto de Europa cuyo futuro depende del eslabón ferroviario del que el Gobierno de España le quiere privar para convertirse, junto a Andalucía, en la plataforma logística del sur de Europa".

"No se puede exigir a las empresas del siglo XXI que compitan con infraestructuras del siglo XIX", argumentó el consejero. "El Gobierno de España está incumpliendo con Andalucía, pero también con la Unión Europea. La Red Transeuropea de Transportes, que es de interés del conjunto de la Unión Europea, no puede estar postergada, en lo que a Andalucía se refiere, en el kilómetro cero de los corredores Atlántico y Mediterráneo por el Gobierno de forma reiterada durante tanto tiempo. Debe haber una llamada de atención más por parte de la Junta de Andalucía, pero también empresarial, social, porque estamos sembrando o perdiendo oportunidades en relación con el empleo de mañana", consideró López, para que el que se trata de "una exigencia ineludible". "No se trata de confrontación política, pero la realidad es que al ritmo que vamos es imposible que la Algeciras-Bobadilla esté en el horizonte de 2020".

El consejero entiende que el tren del Puerto de Algeciras exige un entendimiento entre administraciones como el que se ha producido con el tranvía de la Bahía de Cádiz, "donde ambas, con distintas competencias, hemos alcanzando un punto de concordia en beneficio del interés supremo, que son los ciudadanos",

López también censuró al Gobierno el mantenimiento del peaje de la AP-4. "No hay otra capital de provincia en España, como es el caso de Cádiz, que tenga una vía por la que haya que transitar obligatoriamente con peaje. Hay algunas que lo tienen, pero siempre con una alternativa para poder llegar al destino", relató.

El consejero consideró que el Gobierno de España tiene al Campo de Gibraltar "doblemente penalizado, por el tráfico de mercancías y por el tránsito de personas". "Mientras que el Gobierno de España decidió en agosto afrontar el coste de retirar el peaje en la AP-9, en Galicia, en Andalucía la Junta está soportando 126 millones de euros por eliminar uno de los tramos del peaje sin ser una vía de su competencia, si bien el Ministerio mantiene el otro", explicó. "El Gobierno tiene que responder, porque los españoles somos iguales ante la ley y no puede producirse un trato discriminatorio tan evidente".

Durante el desayuno, consejero y empresarios analizaron otros asuntos de interés para la provincia como la vivienda, la movilidad sostenible con la construcción de carriles bici, eficiencia energética, accesibilidad, construcción de nuevas viviendas en Cádiz y otras infraestructuras viarias en la provincia, como en los accesos desde Chipiona hasta Sanlúcar de Barrameda.