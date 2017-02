El Gobierno concede el indulto a los seis funcionarios de Rota

Ninguno de los seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota que fueron condenados por el caso Horas Extras tendrán que ingresar en prisión después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer un indulto parcial para todos ellos. De esta manera, la única persona sobre la que pesa ahora una orden de entrada en la cácel es la ex alcaldesa de esta ciudad, Eva Corrales (PP), cuya petición de indulto se empezó a tramitar más tarde y por ello aún no ha llegado a la mesa en la que cada semana se reúne el Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Finalmente el Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión de un indulto de carácter parcial a los seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota que fueron condenados primero por la Audiencia Provincial de Cádiz y luego por el Tribunal Supremo por sendos delitos de prevaricación continuada y falsedad en documento oficial cometidos entre los años 2004 y 2010.

El abogado de Corrales no ve "fundamentos serios" para encarcelar sólo a la ex alcaldesa

Estas condenas tienen su origen en la contratación administrativa ilegal durante esos años de un funcionario del Ayuntamiento que en su taller particular de costura y fuera de su horario laboral confeccionaba una serie de bandas destinadas a las fiestas populares. La sentencia corrobora el hecho de que salvo este funcionario, que sí cobró por su trabajo de costura, ninguno de los otros condenados obtuvo beneficio económico ni se enriqueció con una práctica que era habitual en Rota desde muchos años trás.

Los funcionarios beneficiados por esta medida de gracia son Francisco Arjona, José Manuel Caballero, Ismael Puyana (que fue concejal por el PP durante apenas un año), Manuela Serrano, Miguel Fuentes (que ejercía de interventor del Ayuntamiento) y Manuel García. Casi todos ellos cuenta con una dilatada experiencia tras varias décadas de trabajo en el Consistorio.

Al conceder estos indultos parciales el Gobierno ha tenido en cuenta la ausencia de peligrosidad social de los condenados, así como su completa integración social, su trayectoria intachable, la ausencia de antecedentes, su arrepentimiento, la gravedad que tendría para ellos los efectos de su entrada en prisión y la ausencia de perjuicios para el Ayuntamiento. Del mismo modo ha sido fundamental que esta petición de indulto fuera aprobada días atrás en el pleno del Ayuntamiento de Rota con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Finalmente el indulto concedido ha sido de carácter parcial porque a ninguno de estos funcionarios se les deja libre de condena sino que se les reduce. Así, a los cuatro de estos seis funcionarios que fueron condenados a cuatro años y medio de prisión se les rebaja la pena hasta solamente dos años para evitar así la entrada en la cárcel. A cambio se les impone una multa de unos 540 euros a cada uno de ellos. Del mismo modo, a los seis condenados se les reduce considerablemente las penas de inhabilitación, que quedan ahora en simples suspensiones de empleo que van de uno a seis meses. En cualquier caso, el inicio y forma de cumplimiento de las penas será determinado por el tribunal sentenciador a condición de que no vuelvan a cometer un delito doloso en el plazo de cinco años.

Cabe recordar que estos funcionarios lograron recoger en torno a unas 42.000 firmas a favor de esta petición de indulto, una solicitud que partió de la propia plantilla de trabajadores municipales de Rota y que fue respaldada por el gobierno municipal que preside el alcalde Javier Ruiz (PSOE), quien no obstante puso como condición para ello que entre estos potenciales beneficiarios no estuviera la ex alcaldesa Eva Corrales.

Precisamente el abogado de la ex regidora, Manuel Hortas, se mostró ayer optimista ante la resolución de la petición de indulto para su cliente. Hortas recordó que Eva Corrales fue condenada por los mismos delitos que los funcionarios que ahora han sido parcialmente indultados, y que la pena impuesta para ella fue también la misma. Ello le lleva a afirmar que no ve "fundamentos serios" para que, cuando llegue el momento, Corrales no se vea beneficiada también de esta medida de gracia del Gobierno.