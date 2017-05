Ángel León: "Parece que todo vale por un titular sensacionalista"

Tras el reportaje publicado este último fin de semana en el periódico digital El Confidencial, en el que se acusaba al chef con dos estrellas Michelín Ángel León de tener prácticamente hacinados a 16 cocineros en prácticas (o steigers, como se denomina a los jóvenes que se forman en el restaurante sin sueldo) en un piso en El Puerto de Santa María, el cocinero y fundador de Aponiente ha querido aclarar, en declaraciones exclusivas a Diario de Cádiz, que en primer lugar "Aponiente cuenta hoy con una plantilla dada de alta superior a las cuarenta personas " , que es "absolutamente solvente " y que "lucha y seguirá luchando por hacer una empresa seria y grande que, bajo la más estricta legalidad, da trabajo a la gente de El Puerto y de Cádiz. Desgraciadamente, parece ser que nada de lo hecho cuenta y que todo vale por un titular sensacionalista, pero eso no me desanimará a seguir en la brecha trabajando en lo mío que es dar de comer el mar, hacerlo bien y atraer a nuestra tierra a gentes del mundo entero que quieren saber lo que está pasando aquí. Lo creado es tan sólido como el Molino de Mareas que nos acoge y no se va a tambalear lo más mínimo ante la insidia; está acostumbrado al levante ".

El reportaje del digital, que se ha extendido rápidamente por las redes sociales y los medios nacionales, hablaba de dormitorios compartidos entre cinco compañeros, con 22 camas instaladas y un estado más que precario, lo que habría provocado numerosas molestias a los vecinos por el elevado número de ocupantes, así como al propietario de la vivienda.

Al respecto Ángel León explica con respecto al alojamiento de estos jóvenes que "durante su estancia, que no es larga, nosotros les integramos con nuestra gente y en nuestras costumbres y les facilitamos alojamiento y comida. Por eso hemos alquilado un piso en El Puerto de Santa María, en la ciudad. Es un piso absolutamente digno y en perfectas condiciones para que vivan los chavales: tiene 200 metros cuadrados, 5 habitaciones y 3 cuartos de baño. Y tienen sitio suficiente para los que estén en cada momento, que varía según el personal que en cada época tengan nuestros negocios, no sólo aprendices. Si se echa la cuenta, con que duerman tres por habitación ya sumarían quince, cifra a la que casi nunca se llega. El personal de limpieza de la empresa lo limpia y lo mantiene en buen estado. Además, no suelen utilizar su cocina porque las comidas se hacen en el restaurante. Las camas son literas normales y corrientes. No viven en el lujo, pero viven más que decentemente ", asegura.

Por lo que respecta a las quejas de los vecinos, el cocinero justifica que "son chavales jóvenes que en su tiempo libre viven y disfrutan como lo que son. Y cuando se juntan allí, aunque la mayor parte del tiempo están fuera, es normal que hagan ruido y monten algo de follón, y eso molesta a los vecinos. Yo les pido disculpas desde aquí, pero para nosotros es difícil de controlar. Por esa razón decidimos antes de todo este follón, su traslado a otro inmueble, individual a ser posible y sin vecindad a la que pudieran molestar. Esperamos poder realizar ese traslado en breve, dejando el actual arrendamiento y desalojándolo del mobiliario y las literas que ahora, en parte, sin uso, se encuentran allí. Siento también que su propietario se haya sentido mal, también me disculpo con él, pero ese era el objeto del contrato de alquiler desde el principio y nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones y pago ", concluyó.