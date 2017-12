Las catalanas

Como suele ocurrir, las elecciones no han sido lo resolutivas que se deseaba. Han pasado pocos días y ya se habla de que quizás en 2018 tendrán que celebrarse otras elecciones. Esto se debe, sin duda, a los resultados, que si de un lado ponen de manifiesto que los independentistas no tienen la mayoría social por la suma de los votos emitidos, gracias al sistema electoral vigente, la suma de los independentistas queda solo a dos escaños de la mayoría absoluta, que les será fácil de conseguir. E igual resultado daría la aplicación de otros sistemas proporcionales. Sólo con el sistema mayoritario de EEUU, que asigna todos los escaños al partido ganador en cada circunscripción y ninguno para los competidores, C's sería un claro ganador al sumar 103 escaños, por ser el vencedor en las provincias de Barcelona y Tarragona, la Tabarnia, que se ha puesto de moda.

C's ha sido el ganador de las elecciones por el número de escaños conseguidos, 36, frente a los 34 y 32 de los partidos de Puigdemont y Junqueras, y algunos comentaristas le piden que intente formar gobierno, como corresponde al ganador. Su Secretario General, prefiere quedarse a la expectativa hasta comprobar si los independentistas pueden o no formar gobierno. Pero no estaría nada mal que, ante la prevista disputa entre los partidarios de Puigdemont -que está fugado- y de Junqueras -que está en la cárcel-, C's hiciera el gesto de proponer a la jerezana Arrimadas, aunque no fuera más que por hacerles rabiar. No se trata de una intrusa, sino de la cabeza de lista del partido que consiguió más diputados. Si Puigdemont quiere citarse con Rajoy fuera de España para "negociar", con el presidente de un Estado, el Español y él, porque se le votó, con ausencia de toda la oposición en una sesión ilegal del parlamento, como ex president de la Generalitat, no sé por qué se le va a privar a la señora Arrimadas de pronunciar, sin limitación de tiempo, su discurso de investidura. Seguro que lo haría muy bien y hablaría de lo que corresponde: cómo gobernar la autonomía. Si el candidato es independentista su discurso no es difícil imaginarlo.

Otra vez vuelven a las ensoñaciones. Frente al pronóstico del Círculo de Empresarios que anuncia una nueva oleada de salidas de empresas de Cataluña, pretenden que los votos conseguidos sirvan para que les perdonen los delitos cometidos, como si trataren de resucitar la eximente del Código Penal por "obrar por motivos patrióticos" Los resultados del PP son los peores conseguidos, incluidos los que obtuvo AP en 1983. Ya pronosticamos la semana pasada que la aplicación necesaria del 155 no le favorecería y sí a C's.