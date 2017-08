Una empresa dedicada a la gestión integral de riesgos, a hacer scorings y ratings (?) y especialista en marketing analytics, ha metido en la coctelera una serie de datos oficiales y ha convertido a Sanlúcar en la ciudad más pobre de España sin haber pisado Sanlúcar. Cada vez que Sanlúcar es incluida en estas clasificaciones, y es incluida muchas veces, los sanluqueños se miran y dicen "¿pobres nosotros?" y mencionan cómo está el Balbino cada viernes por la noche. Y es cierto. Así, a simple vista, que es un ítem no utilizado en el scoring, no parece que Sanlúcar sea una ciudad pobre. Incluso parece rica. Los datos son escupidos por ecuaciones frías, pero salen de alguna parte. Y sí, salen de lo que los sanluqueños declaran, con lo que si el ítem 'a simple vista' no nos hace deducir la pobreza que sale de los datos, es que hay algo que los sanluqueños saben y esa empresa de rating y scoring no.