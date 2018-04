La Humanidad contra Cádiz

Cádiz no tiene nada en el Patrimonio de la Humanidad, aunque sí muchas ganas de que la Unesco le incluya algo. De vez en cuando se vende una moto y, de paso, dicen que vamos a pedir esto o lo otro. Pero, a la hora de la verdad, no se pide nada, o no se pide bien, o en la Unesco disimulan y dicen que el plazo está cerrado, y no cuela Por eso, hay que situar las cosas en sus justos términos. Ahora el gobierno local del Ayuntamiento de Cádiz dice que van a pedir en el próximo pleno que comiencen los primeros pasos para que el conjunto de los castillos y las murallitas de Cai sean Patrimonio de la Humanidad. ¡Ojalá! Pero si leemos la letra pequeña, veremos que tiene trampita. De momento, lo que quieren es que Costas ejecute obras en los castillos y las murallas, antes de que se caigan a pedazos y se conviertan en patrimonio inmaterial.

Una vez que terminaran las obras, y se compruebe que los castillos y las murallas están perfectos (es decir, ni se sabe cuándo), empezarían los trámites para la declaración del Patrimonio de la Humanidad. Recordemos que se está tramitando la declaración del Carnaval de Cádiz como patrimonio inmaterial de la Humanidad. Desde que lo dijeron, ya han declarado a otros carnavales como el de Barranquilla (Colombia), mientras que al nuestro sólo se ha conseguido hasta ahora que la Junta de Andalucía lo declare Bien de Interés Cultural.

También se dio la curiosidad de que el anterior equipo de gobierno, en 2013, cuando era alcaldesa Teófila Martínez, de común acuerdo con la Junta de Andalucía, aprobaron la presentación de la candidatura titulada La Tradición de la Libertad. La Constitución de 1812. Con la idea de que La Pepa y la tradición liberal de las Cortes de Cádiz entren en el Patrimonio. Pero dijeron que el cupo de candidaturas estaba cerrado, y que había que trabajar todos juntos y esperar hasta 2018, a fin de que entonces (o sea, ya) la candidatura presentada por España fuera la de Cádiz. Todo eso está escrito y publicado, igual que otras ocurrencias.

Así que no crean que bastará con aprobarlo alegremente en un pleno municipal. Aparte de que después sólo cumplen un selecto ramillete escogido de las propuestas que aprueban en los plenos. A esto le queda un largo recorrido. También hay que decir que las murallas de Cádiz han estado en ruina desde que las construyeron. De vez en cuando ponen un parche a los socavones y las grietas, y ahí siguen hasta el próximo temporal. En cuanto al castillo de San Sebastián, es una historia interminable.