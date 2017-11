Heroínas en peligro

Un sujeto mató el miércoles a su ex pareja en Elda de cinco disparos, delante del hijo de ambos de seis años, después de quebrantar previamente la orden de alejamiento y de que un juez le dejara de nuevo en libertad. No es un hecho aislado. En los últimos 10 años un 26% de las mujeres asesinadas en España por sus antiguas parejas habían denunciado ser víctimas de violencia de género. Más de una de cada cuatro. En 2016 el porcentaje llegó al 36%. Más de una de cada tres. Falla la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada por unanimidad en 2004. Hasta el 31 de octubre, este año habían sido asesinadas 42 mujeres en España, siete de ellas en Andalucía.

En sus diez años de vigencia, el 016 ha recibido 650.000 llamadas. En ese tiempo se han presentado 1,3 millones de denuncias y han muerto asesinadas más de 600 mujeres. Según los expertos unas 600.000 mujeres padecen violencia de género en España, pero se presentan menos de 200.000 denuncias al año y hay unas 20.000 condenas. De esos datos concluyen que estamos ante un delito con una clara impunidad. Las denuncias a veces caen en saco roto. En 2003, un hombre mató a martillazos en Barcelona a su ex mujer: había sido denunciado por la víctima en 54 ocasiones durante años. Un total de 15 juzgados tramitaron esas demandas. Algunas terminaron en condenas simbólicas, como multas de 720 euros por no respetar el alejamiento o de 30 euros por amenazas e injurias. La invitación a las mujeres para que denuncien a sus verdugos las pone en grave riesgo, porque no hay medios para protegerlas con eficacia. Un ejemplo son las pulseras de localización de maltratadores, que llevan en funcionamiento una década. El Gobierno compró tres mil y el año pasado estuvieron activas sólo unas 800. Con la abstención de Podemos, el Congreso aprobó en septiembre un pacto con 213 medidas tan bien intencionadas como carentes de financiación o plazo de ejecución, aunque cuando se estudiaron en la subcomisión se habló de 1.000 millones en cinco años. La retórica política sigue adornando mentiras voluntaristas. Hace dos semanas, la fiscal delegada de Violencia contra la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, calificaba como heroínas a las mujeres que denunciaban, en una entrevista en Málaga hoy. Pero no queremos heroínas en peligro, sino ciudadanas que vivan en libertad y seguridad con sus agresores en prisión o alejados y controlados.