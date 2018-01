Enero gaditano

Así como agosto es el gran mes de Cádiz, enero sería el peor con diferencia, si no tuviéramos el Carnaval, que aporta mucho entretenimiento y un motivo para la felicidad, o lo que sea. Hay personas contrarias a nuestra fiesta que despotrican con grande ignorancia. Culpan al Carnaval del atraso de Cádiz, incluso del paro, de la falta de iniciativas emprendedoras, de la incapacidad de los gaditanos para reproducir el esplendor de siglos pretéritos. Incluso yo mismo he escrito que nuestras autoridades se aprovechan para hacerse los suecos. ¿A quién le importa ya el presupuesto municipal de David Navarro? Véase la cara de felicidad del alcalde González cuando se transforma en Kichi, nada más que entra en el Falla.

Con razón dice María Romay que es un pelotazo. Todo en el Carnaval es un pelotazo. Ustedes piensen que vivieran en Zaragoza. Es la quinta ciudad de España en población, pero su equipo está peor clasificado que el Cádiz, y en las tardes de enero, con el cierzo en plan sieso, incluso con amenaza de nieves, ¿qué hacer? En cambio, en Cádiz, siempre nos quedará el COAC. Si no existiera, habría que reinventarlo. Y dejarse de chorradas de fechas fijas, que las de este año son estupendas. No es por casualidad que la primera comparsa que cantó se llama 'La sonrisa de Dios'.

Gracias al Carnaval se cubre adecuadamente la programación del Gran Teatro Falla en las frías noches de enero. La gente no se entusiasma ni vibra con una comparsa de la provincia de Málaga o un cuarteto de la provincia de Jaén, pero sus familiares no pierden la oportunidad. Por el contrario, si programasen una noche de enero la ópera La flauta mágica de Mozart, con una compañía búlgara o de Sebastopol, eso no puede ser comercial, ni se formarían colas de tres días antes. Hay que entenderlo.

Por otra parte, el concurso del Falla permite algún ahorro al SAS, en unas fechas que coinciden casualmente con el pico de la epidemia de gripe. Todas esas personas que se quedan en sus casas, para verlo en el televisor, se ahorran el frío y la humedad de nuestras calles, que son odiosas en las noches de enero. Hagan la prueba: una noche de preliminar, hoy mismo, a las 23 horas, en la calle Columela, no se ve un alma.

¿Y la iluminación? Tanto quejarse en Navidad, y ahora la dejan todo el mes de enero para las rebajas, mira como no protestan. Las mismas luces sirven para la Navidad, para las rebajas y para el Carnaval. Todo eso sin contar con que se habla de Cádiz y sus chirigotas incluso en Cataluña. Este mes sin el Carnaval sería insoportable, para saltárselo, o irse con Puigdemont a Bruselas.