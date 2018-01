Detengan a esa gripe

Como estamos en Carnaval, la gente ya no se interesa por la política loca, digo local, sino que habla del tiempo y de la gripe. Apenas se conocen personas gaditanas que no hayan padecido la gripe o un buen catarro en este maldito invierno. En el SAS también andan como locos, con las urgencias colapsadas y tal. La culpa es de la gripe, que casi ha quintuplicado su incidencia, si la comparamos con el año pasado. El invierno anterior había en la provincia 167 casos de gripe por 100.000 habitantes, mientras que este invierno hay 716. La estadística tiene toda la pinta de ser falsa, hay muchos más, pues algunos no acuden al médico, ¿y cómo se enteran en el SAS? Hasta nuestro entrenador, Álvaro Cervera, se pilló la gripe. Esperemos que no se la contagie a la plantilla.

Suele decir Susana Díaz que la sanidad es la joya de la corona en Andalucía. Para empezar, la Corona está en la Zarzuela, no en el palacio de San Telmo, como ella. Pues la sanidad parece que se ha columpiado con las vacunas. Todos los años organizan una campaña diciendo que es conveniente vacunarse, mientras que yo conozco a algunos doctores en Medicina que van diciendo por detrás que no hace falta.

Este año se lamentan casos de personas que se vacunaron, pero que han pasado las fiestas navideñas con un gripazo de categoría. Ahora le están echando las culpas a la Organización Mundial de la Salud, que recomendó una vacuna para tres cepas de virus, pero no incluyeron una línea llamada Yamagata, que es la que está dando por saco. Conclusión: no resulta efectiva. Y así se están dando esos casos de vacunados con 39 grados de fiebre, que blasfeman en arameo contra el listo que los vacunó.

Para colmo, esta gripe dura una barbaridad, al menos una semana en la mayoría de los casos. Y algunos y algunas, después de soltarla, la vuelven a pillar, o estaban mal curados, que es lo que se suele decir. Y así vamos, con la gente quejándose. A pesar de que al director de Tráfico, Gregorio Serrano, le echaron las culpas de la última nevada, todavía Teresa Rodríguez no le ha echado las culpas de la gripe a Susana Díaz, por las vacunas que no sirven del todo y se ofrecieron como mano de santo.

Era "imprevisible", dicen los responsables del SAS. Casi todos los inviernos escuchamos lo mismo. El colapso de las urgencias, las camas que faltan, todo eso... Es aburrido. Pero los políticos, en estas fechas, dan poco juego, excepto que se reparta algo. Están entretenidos con el Carnaval; o será que también han pillado la gripe.