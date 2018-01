Candidato del PP en Cádiz

Es la pregunta del millón: ¿quién será la candidata o el candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz para las elecciones municipales de 2019? Todavía es una incógnita, aunque se esperaba que lo anunciaran en enero; y el plazo va por abril. El PP gobernó en Cádiz 20 años con Teófila Martínez, que volvió a ser la más votada en 2015, ya sin mayoría absoluta. Por ello, el candidato o la candidata del PP serán de mucha relevancia. Tanta que el PSOE y Ciudadanos también están esperando, posiblemente hasta ver a quién tienen enfrente. Se ha dado por supuesto que Podemos mantendrá a José María González, si no hay sorpresa. Pero estas elecciones se jugarán a cuatro. No tienen nada que ver con lo que hemos conocido hasta ahora.

Los resultados de unas elecciones municipales guardan relación con los candidatos, más que con los partidos. Carlos Díaz y Teófila Martínez acarreaban votos por sí mismos, más que por las marcas respectivas del PSOE y del PP. Sin embargo, la situación política influye. En 2015, perjudicó a Teófila: era un mal momento del PP por la crisis. Eso condicionó para que perdiera la mayoría absoluta, a pesar del Segundo Puente, su otro gran éxito tras el Soterramiento.

En abril de 2018, cuando el PP supuestamente hará público el nombre de su aspirante a la Alcaldía, no se podrá predecir la situación política que afrontarán en mayo de 2019. Por tanto, deben arriesgar. Según las últimas encuestas, Ciudadanos le está quitando al PP casi la mitad de sus votantes en España, pero eso no es válido para unas elecciones municipales, además de que influye el gran momento de Inés Arrimadas y el desastre de Albiol. Teófila es, en teoría, la mejor candidata del PP con diferencia, pero no se sabe si en 2019 sería la más oportuna.

El problema que encuentran es la falta de recambios, que no han buscado, sino más bien lo contrario. Se habló de Bruno García, un heredero generacional, aunque se mantiene en la sombra y no ha recibido galones. Ignacio Romaní se ha fajado en el trabajo de opositor, pero no parece que cuenten con él para más. También pesa que un candidato natural al relevo, hace una década, hubiera sido José Loaiza, pero fue trasladado a San Fernando.Otra opción sería buscar fuera del Ayuntamiento. Aunque un aspecto importante es que ya no resulta tan atractivo como cuando Teófila ganaba por goleada.

El próximo Ayuntamiento probablemente estará gobernado por dos partidos, o incluso por tres. Aspecto a considerar al desflorar las margaritas. Sin encuestas fiables, digan lo que digan. Es como jugar a la ruleta.