Que no lo digo solo yo, que lo dicen otros. Que yo estuve allí, pero mi opinión no es muy objetiva. Porque yo, además de profesional de esto, soy parte de lo otro desde hace 26 años. Y sé lo que cuesta sacar una agrupación y el tiempo que se dedica. Pero, ojo, que yo no digo ná, que son otros. Que han muerto con las coplas. Que sí, que jugaban casi en casa y que buena parte del público era andaluz. Pero, ¿y la cantidad de catalanes que descubrieron el Carnaval por vez primera esa noche del domingo? Que yo no digo ná, pero están corriendo ríos de tinta, oigan. Eso me tranquiliza y me ayuda a creer que no fue una alucinación. Yo estaba allí. No estaba mi chirigota, pero como si estuviese. Estaban mis compañeros clavando la bandera del arte en las tablas del coliseo barcelonés como Aldrin y Armstrong en la Luna. Allí estaba Cádiz de ida y de vuelta. Allí estuvimos unos cuantos elegidos para contarlo. Porque había que verlo para creerlo.