El AVE imposible

Quejarse es gratis. Pero, a veces, hay que pararse a pensar en algo más que chalé o pisito. En Cádiz se empezó a reclamar el AVE antes de 1992, cuando Felipe González facilitó que llegara a Sevilla. Hoy, cuando han pasado más de 25 años, nos seguimos quejando. Existe un tren Alvia que ha recortado el viaje entre Cádiz y Madrid hasta el entorno de las cuatro horas, aunque sigue sin circular "un AVE como el de Sevilla". Cuando Chaves y Teófila discutían en el Parlamento de Andalucía se llegó a hablar de alta velocidad (o sea el AVE) y velocidad alta (lo que existe con el Alvia), pero hay que tener en cuenta las circunstancias. Esta provincia (y sobre todo esta Bahía) es como es. Y es incompatible con la alta velocidad moderna. La culpa de eso no la tiene el ministro Íñigo de la Serna, sino el localismo provincial.

Recordemos la realidad. El tren Alvia entre Madrid y Cádiz tarda en torno a cuatro horas. Entre Madrid y Sevilla circula por la línea del AVE y tarda dos horas y media. Entre Sevilla y Cádiz tarda una hora y media. Ahí está el lío. El problema no es sólo que circula a menos de 200 kilómetros/hora, sino que para cuatro veces: en Jerez, El Puerto, San Fernando y Cádiz. Sólo en esas paradas se pierden 20 minutos (que es la mitad de los 40 minutos que tarda entre Sevilla y Córdoba), además de las desaceleraciones. Precisamente 40 minutos es lo que tarda ahora entre Jerez y Cádiz, porque va parando como si fuera un Cercanías.

El Alvia entre Cádiz y Madrid desplaza unos 800.000 viajeros al año. Pero la mitad son usuarios del trayecto de Sevilla a Madrid, debido a que es más barato que el AVE y tarda casi lo mismo. Suprimir esa parada en la estación de Santa Justa de Sevilla es otra opción para aligerar 10 minutos, pero a Renfe no le interesa porque perdería rentabilidad y debería reforzar los AVES verdaderos entre Sevilla y Madrid, y los trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz.

También se olvida, sorprendentemente, la incompatibilidad de un AVE con el tranvía de la Bahía, que algún día se supone que circulará por la misma vía entre San Fernando y Cádiz. Eso es tercermundista. Pero la Junta de Andalucía y Fomento han pactado esa barbaridad, a sabiendas de que el AVE es una utopía para Cádiz. Entre las cuatro estaciones de la provincia (que no son como las de Vivaldi), la de la capital no es la prioridad, porque tampoco es la que aporta más viajeros. Los trenes de Madrid a veces llegan casi vacíos a Cádiz Término. Por eso no se atreven a suprimir las paradas intermedias en El Puerto y San Fernando.

Conclusión: en esta provincia un AVE verdadero sólo sería posible hasta Jerez.