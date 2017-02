La cita con la música de cámara regresa a Cádiz la próxima semana

El jueves y viernes de la semana próxima, coincidiendo como todos los años con el aniversario del nacimiento de W.A. Mozart, tendrá lugar el XVII Ciclo de Música de Cámara de la Asociación Qultura. Dos primeras citas que, en torno al compositor austríaco, inaugurarán un ciclo que se extenderá hasta el próximo mes de junio.

Tres conciertos integran esta primera propuesta, bajo el epígrafe común de El Barroco y Mozart, en la que tendrán cabida los que fueron antecedentes histórico del genio de Salzburgo, haciendo hincapié este año en el periodo barroco y, más concretamente, en la producción lírica inglesa, a través de sus figuras más señeras. Para ello se cuenta de nuevo, como una colaboración más con este grupo, con una nueva visita a Cadiz del reconocido ensemble The Soloists of London, que ocupará un lugar primordial en el marco del esta XVII edición.

Como ya es conocido, The Soloists of London es uno de los mejores conjuntos musicales de Reino Unido. Integrado por músicos de cuerda seleccionados de entre las orquestas más famosas del mundo: London Philharmonic Orchestra, Academy of St Martin in the Fields, English Chamber Orchestra, Orchestra of the Welsh National Opera y Royal Philharmonic Orchestra, entre otras, dicho grupo se hace acompañar de primeras figuras instrumentales que se incorporan en función del programa de que se ocupa cada uno de los tres días del ciclo. Asi, para el inicio del ciclo el Jueves día 9 en el Teatro Cómico (Teatro del Títere), se cuenta con la presencia del flauta Peter Verduyn, solista de la Orquesta Sinfónica de Arhhem, con la de Candida Thompson, primera violín de la Sinfonietta de Amsterdam, o con Masumi Yamamoto, clavecinista que colabora habitualmente con las mejores orquestas de Reino Unido, para hacerse cargo de un programa del que forman parte obras de Vivaldi, J.S.Bach, Pergolesi y P.A. Locatelli, a cuyo programa pone colofón el Concierto de Brandemburgo nº 5.

La gala lírica, ocupará todo el programa del viernes 10 en el Palacio de Congresos con obras de J.F. Haendel, E. Purcell y W.Boice. Para ello The Soloists of London incorpora primeras figuras de la lírica del Reino Unido, la soprano Sinéad O'Kelly y el contratenor Timothy Morgan, apoyados con la presencia del elenco de músicos que integran el ensemble, con la incorporación de los primeros instrumentistas citados.

Finalmente, el programa que ocupará la cita del sábado día 11, de nuevo en el Teatro Cómico, incluirá los temas sinfónicos que forman parte del programa, las Sinfonías nº 13 de F.J. Haydn y la nº 12, La casa del diavolo, de L. Boccherini, así como el Concierto para violín y orquesta nº 3 de W.A. Mozart, a cargo de Cándida Thompson, programa que pondrá fin al ciclo barroco.

Como ya se anunció el día de su presentación, el XVII Ciclo de Cámara continuará a partir del mes de marzo, para concluir en junio con obras de Brahms, Ravel, Prokofiev, Shostakovich, Bela Bartok, Satie, Ravel, Fauré y Debussy. Piezas de las que se harán cargo prestigiosos grupos del circuito europeo que visitarán Cadiz invitados al Ciclo, que ya empieza a formar parte de los festivales consolidados de música de cámara con los que se cuenta en el pais.

Las entradas podrán adquirirse mediante abonos al ciclo completo o sueltas, y en venta anticipada o en taquilla. Para la venta anticipada, las entradas están disponibles en la plataforma tickentradas.com, pero además pueden adquirirse en la sede la Asociacion, (calle Santa Inés, 6); el martes 7 y miércoles 8, de 19,00 h a 20,30 horas; y el jueves 9, día del inicio del programa, de 18,00 h a 19,30 horas. Y en taquilla, desde una hora antes de su inicio, en el lugar de los conciertos.