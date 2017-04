"Cuidado con a quién le damos el poder, eso es lo que se cuenta en esta historia"

-¿Desde dónde me habla?

-Pues ahora mismo estoy en San Sebastián, entrando en la habitación del hotel. Casi de una punta a otra del país estamos...

-¿Cómo lleva la gira? Son ya unas cientos de veces las que se ha metido en la piel de Cliff Bradshaw, ¿no?

-¡Me gusta mucho estar de gira! Y como hacemos varias funciones eso me da la oportunidad de profundizar en las ciudades en las que estamos y corroboro, como decía el título del programa de televisión, que este es un país para comérselo. En cuanto a las funciones... Pues mira, creo que el musical lleva unas 500, y yo he participado en unas 200 y te aseguro que no me canso de Clifford. Cliff es un personaje complejo, lleno de matices y de conflictos, y muy bien escrito. Así que cada día que lo haces te lleva a sitio distinto y siempre vas descubriendo cosas nuevas. Además, como siempre digo, piensa en una cosa que te guste muchísimo, puede ser pasear, jugar al fútbol, dormir, leer..., pues piensa que te pagasen por ello... Ese es mi caso, hago lo que más me gusta del mundo y me pagan.

-La gira del 50 aniversario de Cabaret ha sido su primera incursión en el género musical, y como protagonista, nada más y nada menos...

-Efectivamente, yo he hecho mucho teatro y también televisión pero éste ha sido mi primer musical y estoy encantado en participar en una superproducción como es este montaje de Cabaret. Soy uno de los protagonistas y, encima, estoy rodeado de unos actorazos que cantan, bailan y tocan instrumentos, un equipo técnico compuesto por 30 personas en cada función... Somos un pequeño pueblecito dando vueltas por España y yo estoy en la punta de lanza de este viaje. ¿Qué más se puede pedir? He aprendido, y estoy aprendiendo, muchísimo y eso me hace muy feliz, al igual que te digo que también me hace feliz hacer una obra de teatro de pequeño formato. Soy feliz actuando.

-¿Hay mucha diferencia entre una obra al uso y el musical? ¿Es más exigente este género?

-Pues si hablamos de mi caso tengo que admitir que no noto mucho la diferencia porque el peso de lo que yo llevo es principalmente el del texto, el de la historia. Canto muy poco en la obra y no bailo. Pero sí que se requiere de mucha energía participar en una obra así porque la atención y la concentración que debes tener tiene que ser máxima. En escena suben y bajan cosas, muchas entradas y salidas de personajes, tienes que estar pendiente de los nueve músicos... Como te decía, es una superproducción y tú sólo eres una tuerquecita más en un gran engranaje y tienes que estar a punto y afinado para que el trabajo del equipo luzca.

-Para la creación del personaje, no sé qué modelo de Cliff ha tomado. ¿El de la película de Bob Fosse, el del montaje de Harold Prince, el de la anterior producción española de 'Cabaret'...?

-Pues he tomado como referente a Alejandro Tous (ríe). Es que tengo un master en esta pregunta, porque cuando hacía Yo soy Bea me preguntaban también algo parecido al ser un remake, y la verdad es que yo lo que he aprendido es que en el origen, en la construcción primera del personaje, cuanto más te alejas de ti, cuando no entiendes que el personaje no tiene otra línea de pensamiento que no sea la tuya, que no está en otra piel que no sea la tuya, que no hay otra nariz, otros ojos, otras manos..., pues más difícil es conseguir la impresión de veracidad. Lo que te quiero decir es que no me he fijado en nadie, en ningún otro Cliff, sólo en el texto que es maravilloso y en mis armas y herramientas.

-¿Cuándo fue la primera vez que vio 'Cabaret'?

-Uff... Corría el año..., no me acuerdo, pero estaba trabajando en Los chicos de la banda con Manuel Bandera. Manolo dejó la obra para hacer Cliff en la anterior versión de Cabaret. Así que la primera vez que la vi fue viendo a mi compañero y amigo.

-¿Se imaginó alguna vez ahí en su piel?

-¡Para nada! Entonces yo hacía pequeños papeles y él era ya una estrella... Fue un espectáculo lo de Manuel en Cabaret. Nosotros en la gira del 50 aniversario hemos rescatado el montaje primigenio, nos hemos ido a la esencia pero sin perder los números e incorporaciones más míticas que fue dejando el tiempo.

-Su momento favorito

-Hay varios, la verdad, hay momento del maestro de ceremonias que me desgarran y emocionan, el momento final de la obra que me parece muy impactante, Sally cantando Maybe this time me conmueve mucho... Pero la historia de amor entre Fräulain Schneider y Herr Schultz, el frutero judío, me parece la gran historia de amor de este musical.

-Estoy de acuerdo pero le sumaría otra, la de su personaje no con Sally sino con la literatura, con esa novela que persigue para, al final, ser ella quien lo encuentra.

-Es cierto, Cliff está buscando un sitio para escribir, está buscando una historia pero aparece allí, en ese Berlín de entreguerras y con el movimiento nazi a punto de explotar, para vivir y viviendo se encuentra con la más grande de las historias.

-Estamos ante otro contexto histórico pero parece que nos viene muy bien recordar lo que se cuenta en 'Cabaret' ante el resurgimiento del auge de la extrema derecha en Europa...

-Yo creo que el teatro, y el arte en general, está también para que aprendamos y no olvidemos. El espejo ante el mundo que decía Shakespeare. Y es cierto que estamos en otra época, nos enfrentamos a otros conflictos, pero la esencia o la lección que se extrae de Cabaret sí que es aplicable: si tú pones a alguien que mande y que pueda organizar un país o continente después debes asumir las consecuencias. Es decir, que ese momentito de depositar el voto en la urna debe estar acompañado de una gran reflexión. No debemos olvidar, y salvando por favor las distancias y sin hacer comparaciones, que Hitler no llegó al poder por asalto, lo puso el pueblo. En Cabaret estamos contando "cuidado con a quién le das el poder".