El paponato

Cuando todos en Cádiz coinciden que el mejor coro este año es Los Chimenea, incluso los compañeros del coro ganador te reconocen que no se lo esperaban, y te quedas en segundo lugar solo te queda una cosa; felicitar a los ganadores. Es lo más elegante y en ese caso voy a seguir siéndolo siempre. Pero oiga, no me llame gilipollas, que aquí todos sabemos las artimañas que se utilizan, aparte de la inapropiada presencia de la concejala de turno en el palco del jurado, para que gane uno u otro según los intereses. Da igual el tango, el pasodoble y las castas del Dios Momo. Toda la transparencia de la diosa Gades y su disfraz de papoalaire quisiera yo para un concurso en donde la opinión de todo un pueblo no cuenta para un jurado que basa su decisión en el gusto de cada uno de ellos. Aquí no vale letra, música y afinación, simplemente me gusta y se acabó. Y en eso el libro está en blanco. Pero nadie me puede negar que los conocimientos que tiene Paco Fernández (por ejemplo) del tango sean mínimos, eso sí, el hombre tiene su gusto o le han hecho ver lo que tiene que gustarle.

Cuando las entradas eran vendidas en taquilla, primero le daban a la reventa un porcentaje de ellas y el taquillero se llevaba un tanto por cada entrada, el resto se ponía a la venta. De poca vergüenza, vamos. En aquellos tiempos el Falla no se llenaba y entonces decidieron el nuevo sistema de usar internet. Por lo menos este sistema es legal, pero van a tener que entregar el libro de D. Pedro Payan 'El habla de Cádiz' para que el público se entere de lo que cantamos. De esta forma el concurso ha dejado de oler a Cai y por ese camino va a dejar de ser nuestro. ¿A donde se encaminan nuestras coplas? ¿En manos de quiénes están tantos años de historia escrita y cantada? Me da mucha rabia no poder hacer algo y que tampoco me dejen hacerlo. Los que pueden poner soluciones les da igual la fiesta, el concurso y Cádiz entero. Mientras, los miembros del Paponato, y la que manda en él, miran para otro lado para no ver la realidad de lo que está ocurriendo con nuestro concurso y temas tan importantes como las entradas y el jurado no son afrontados con valentía para darle solución. Entonces, ¿para qué están? Lo que está ocurriendo hay que afrontarlo YA y no esperar a septiembre para la primera reunión cara al 2019.