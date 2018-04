Nadal exhibe su fortaleza con su 11º título en Barcelona

Rafael Nadal agrandó su leyenda al conquistar su undécimo título en el torneo Conde de Godó aplastando en la final al joven griego Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-1).

En una de las finales más cortas del torneo, el número uno del mundo se impuso para alargar su reinado en la tierra batida del torneo organizado por su club. El undécimo título del balear en Barcelona llegó apenas una semana después de que levantara también su undécimo trofeo en Montecarlo, algo nunca antes logrado por nadie.

"Estoy muy contento. No es fácil ganar once veces, aunque creo que la gente lo reconoce y quizá lo haga más en el futuro", afirmó el ganador de diez Roland Garros. "Si yo lo he conseguido, otro puede hacerlo también, pero pienso que yo no lo veré", continuó un Nadal, consciente de lo extraordinario de sus logros.

Las cifras del número uno del mundo son mareantes: en el Real Club de Tenis Barcelona, Nadal ganó las 11 finales que disputó y 58 de los 61 partidos que jugó desde que debutó en 2003.

El nuevo título en la Ciudad Condal se une a los 76 que ya lucían en su currículum y supone el número 55 sobre arcilla. Con sus títulos en Montecarlo y Barcelona y la solidez de su juego, el campeón de 16 Grand Slam envió un poderoso mensaje a sus rivales de cara a Roland Garros, su torneo fetiche.

Atrás quedaron las lesiones que lo obligaron a retirarse en los cuartos de final del Abierto de Australia y a ausentarse en Acapulco, Indian Wells y Miami. Aunque aún no quiera hablar de ello, el balear parace preparado de nuevo para intentar la conquista de su undécimo trofeo en la tierra batida de París.