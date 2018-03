El PP pide a Aragón el acta de concejal

Desde el PP de Chiclana afean que Nicolás Aragón no entregue el acta de concejal "lo que pone de manifiesto que su salida de nuestra formación no es sino una rabieta por no garantizársele un puesto en lista, por lo que estamos convencidos de que Aragón se alistará en cualquier formación que le ofrezca algo".

Cabe recordar que Nicolás Aragón, ex presidente del Partido Popular entre los años 2005 y 2012 y actual concejal Nicolás Aragón ha presentado su baja en la formación por decisión personal.

La formación popular manifiesta que “en la actual renovación que se está llevando a cabo en el PP de Chiclana, entendemos que las personas con aspiraciones de servir al pueblo de Chiclana tienen que demostrar día a día su predisposición y trabajo”.

Asimismo indica que "para el Partido Popular es muy importante que cada miembro de nuestra formación tenga claro que estamos para servir a la ciudad de Chiclana no para beneficiarnos de la política. Nuestra única guía debe ser la honradez, la vocación, el esfuerzo y el trabajo diario".

En este sentido, cabe destacar que “en nuestro partido se ha dejado claro que en esta nueva etapa cada integrante parte de cero a la hora de optar a formar parte de las listas municipales de 2019. Queremos un partido fuerte, que trabaje por Chiclana, por lo que entendemos que la implicación y los méritos conseguidos a base de trabajar a diario por esta ciudad tienen que pesar por encima de cargos y honores anteriores”. El Partido Popular insiste en que “Aragón jamás, en ningún momento ha trasladado disconformidad o punto de vista discordante con la línea del partido, sino todo lo contrario, mostrando su satisfacción por el trabajo que se estaba realizando a pie de calle".

"Nos entristece profundamente que se haya ido con un mero whatsapp, sin explicar a sus compañeros nada. No entendemos que alguien que presidió un partido lo abandone cuando no se le garantiza su presencia en las listas, ya que la única razón que ha trasladado, previa a la baja es que a la vista de la incorporación de nuevas caras en el proyecto popular, él no está para competir por un puesto en la lista, que debe respetarse por el mero hecho de haber sido, en su día, Presidente del partido".