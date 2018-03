Nicolás Aragón firma la baja del PP sin dejar el acta de concejal

El concejal popular Nicolás Aragón firmó ayer la baja de su partido en la sede de la formación tras comunicar a los máximos responsables del partido en Chiclana su decisión de no continuar bajo las siglas populares.

Aragón es un antiguo militante del PP de Chiclana e incluso ha ostentando la presidencia local de la agrupación popular durante siete años (2005-2102). Según sus palabras, su decisión se debe a "falta de ilusión" en el proyecto que emprenden los populares en esta etapa en la oposición tras perder las elecciones municipales en 2015, pasando de once concejales a ocho. Además ha sido presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, así como una las piezas más activas durante su periodo de concejal cuando el PP gobernaba en la ciudad y en las decisiones del partido.

Núñez dice que le causa "mucha tristeza" que le comunicara la decisión por wasap

Aragón manifestó que llevaba un tiempo hablando con el presidente local del PP, Andrés Núñez, sobre la posibilidad de darse de baja de la formación, paso que ya ha dado pero sin entregar el acta de concejal "de momento", apostilló.

"Tengo un punto de vista diferente de cómo se están haciendo las cosas y eso es todo. No hay malos rollos de por medio, eso que quede claro", dijo el edil, quien reiteró que los únicos motivos que le han llevado a tomar ese camino ha sido "la desilusión".

No obstante, el presidente local de los populares, Andrés Núñez, expresó que siente "mucha tristeza" por cómo se ha desarrollado este asunto y, en especial, porque no ha entregado el acta de concejal. Además, mostró su decepción al asegurar que, pese a que habían hablado previamente de que abandonaría el partido, "me comunicara su decisión por wasap".

Núñez también dejó caer que la determinación de Aragón de irse del PP podría deberse a la nueva lista que elabora la formación de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019. "No hay conformada de momento una lista definitiva, pero si que es verdad que estamos renovando el partido y que habrá caras nuevas", reconoció.

Esta tarde se celebrará un comité ejecutivo en el que Núñez dará a conocer a los militantes la baja de Aragón, algo que supone un nuevo varapalo en las filas del PP después de que Stefan Schauer también abandonara el partido dejando a la formación con siete concejales. Aragón comunicará cuanto antes su decisión a la secretaría del Ayuntamiento y pasará a ser concejal no adscrito.