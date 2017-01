Quién es quién en el jurado del COAC

Presidente:

Juan José Téllez. Nacido en Algeciras, en 1958, a los once años sus padres se trasladaron a Cádiz, donde se formó. Escritor, ha ejercido durante los últimos años la dirección del Centro Andaluz de las Letras. Como periodista ha cubierto el carnaval gaditano desde su recuperación, tras las Fiestas Típicas, a través de distintos medios de comunicación, desde Diario 16 a La Voz de Cádiz, El Independiente, Agencia Efe y otros. Director de Europa Sur, subdirector de Diario de Cádiz, ejerció como jurado de este periódico. También contribuyó a refundar el carnaval de Algeciras, su ciudad natal, donde alentó las agrupaciones callejeras y participó, en tres ocasiones, como autor del coro dirigido por Manuel Campuzano, que llegó a participar en el COAC. Pregonero de los carnavales de Algeciras, Tarifa o San Pablo de Buceite, entre otros, ejerció como Dios Momo en el carnaval de Cádiz de 2016. Entre sus libros, “Teoría y praxis del gadita”. En la actualidad, ejerce como tertuliano de Radio Televisión de Andalucía, al tiempo que dirige los programas “A pulso” y “Bienvenidos”, para Radio Andalucía Información.

Secretario del jurado:

Manuel Rojas Molina. Gaditano, desarrolló buena parte de su vida profesional como mecánico de aviación. Ha ejercido indistintamente como presidente y secretario de los jurados de infantil, juvenil y adultos del Gran Teatro Falla, durante las últimas dos décadas.

Auxiliar de Palco

Javier Astorga Butrón. Nacido en Cádiz, donde estudió Economía y Administración de Empresas, ejerce como empresario en Algeciras. Perito judicial, ligado durante años al carnaval callejero en ambas ciudades

VOCALES DE CUARTETOS Y CHIRIGOTAS

Koki Sánchez Pérez, nacida en Cádiz, en 1965. Maestra de Educación Infantil y vinculada al mundo del teatro, habiendo recibido diversos cursos de formación teatral que le permitió impartir numerosos talleres de teatro, así como coordinar actividades teatrales de la UCA y participar como actriz en distintos montajes (FIT de Cádiz en 1995 con “El sueño de una noche de verano”). Participa en el carnaval callejero desde el año 1985 empezando con chirigotas mixtas con autoría masculina “Detectives privetas”, hasta que en el año 95 participa en la primera chirigota callejera con autoría femenina integrada por mujeres “Las Ágatas Ruiz de la Prada”, obteniendo en 1997 el reconocimiento de la Asociación de la Prensa que otorgó el “Premio de la Crítica” a “Las muñecas de Marín”, y así hasta más recientemente cuartetos con sus propios hijos, romanceros y cuartetos de mujeres “Las sincronizadas”, “Las Lorcas de remate”, volviendo en 2016 a la modalidad mixta con el trío “Hércules y sus leonas”.

Rafael Marín, beduino del 59. Escritor, traductor y profesor en San Felipe Neri. Autor de más de treinta libros, tres de ellos escritos "en gaditano". Al menos, la acción de uno de ellos, “La ciudad enmascarada”, discurre en torno al carnaval de Cádiz. Carnavalero de calle y breve autor ilegal. Recuerda haber asistido al ensayo general de "Los escarabajos trillizos" y haberle cantado "Leímos en la prensa" a Paco Alba en las rodillas cuando era muy chiquitito.

Maríló Maye. Cádiz, 1979. En la actualidad, ejerce como informadora turística en el Teatro romano de Cádiz. Anteriormente, técnico de Imagen y Sonido en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco durante 9 años. Aparte de cómo gran aficionada, su principal vinculación con el mundo del carnaval fue a través de la retransmisión del COAC desde 1989 hasta 2006 en la emisora de COPE Cádiz. En paralelo, ha sido sonidista de numerosas actuaciones carnavalescas, tanto en espacios públicos como en recintos cerrados.

Andrés Ramírez. Nacido en Cádiz, en 1973, reside actualmente en Puerto Real. Estudió formación profesional de segundo grado de electricidad y ejerce actualmente como electricista Como interprete, debutó en 1985 en la antología carnavalesca de Antonio del Valle, pasando luego por la comparsa juvenil “Libertad”, la chirigota “Las gárgolas”, “El show del gran Cagalery” o “Los makeijan”.En 2000, debuta en comparas con “Los del año catapum”, que recibe el primer premio del COAC. Siempre como intérprete, figurará en los elencos de las comparsas “La calle comedias2, “Los tropicales” o “Los aprendices”. Sigue ejerciendo como intérprete pero ya firmará parte del repertorio de las chirigotas callejeras “Los roba corazones” y “Los pájaro espino”, en 2005 y 2006, respectivamente, así como “Los encantadores”. En 2008, figura como intérprete y autor de los cuplés de “Los mendas lerendas”. En 2009, crea “El romancero de Baco” pero al año siguiente vuelve a la comparsa con “El callejón de los santos”, que recibe el primer premio del COAC, despidiéndose hasta ahora de dicha modalidad con “Los currelantes”, en 2011. Formó parte del jurado del concurso oficial de romanceros y como autor e intérprete, promovió la chirigota callejera “Los loros yeyé” o los romanceros “Lo que El Bierzo se llevó”, “Los dalai sheriff”, “Alma Andaluza” y “Banda de cornetes y tambores”.

VOCALES DE COMPARSAS Y COROS

Fernando –Nandi- Migueles Santander, nació en Cádiz en 1962. Compositor y autor. Como actividad profesional, figuran sus treinta años como Empleado público del Servicio de Empleo estatal. (S.E.P.E). 2º grado de Formación profesional, cursó estudios de Psicología por la UNED en Cádiz y es articulista del periódico La Voz de Cádiz. Antifaz de oro del carnaval de Cádiz, Estrella de oro de la peña la Estrella, Molino de oro de la peña el Molino, Insignia de oro de la peña Los Dedócratas, Careta de oro de la peña La Salle Viña. Autor y director de 29 coros (5 primeros premios, 6 segundos, 6 terceros, 5 cuartos y 3 accésits). Ejerció durante dos años como presidente de la asociación de coristas gaditanos, ASCOGA. En una ocasión fue vocal del jurado infantil y juvenil del COAC, cargo que repitió en otras ocasiones como vocal del jurado Coplas de Andalucía de la Junta de Andalucía, del jurado del Diario de Cádiz. Presidió el concurso oficial de agrupaciones de San Fernando y ofició como vocal en diversos certámenes de villancicos, tangos y coplas en general. Miembro de distintas asociaciones y sociedades de autores, en 2011, pronunció el pregón de la asociación de artesanos del carnaval de Cádiz. ARTECAR. A su vez, dirige la Coral Solidaria Vox Populi y forma parte de la Coral Universitaria de Cádiz en su cuerda de bajos.

José de los Ríos Núñez. Nacido en El Puerto de Santa María, en1966 y ligado a lo largo de su trayectoria carnavalesca a la comparsa Los gitanos del puerto. Debutó en 1978 con “Lunaritos flamencos”, a las que siguieron Los lazarillos-1979; Mi rivera del rio 1981; Los romanos en Cádiz 1982; Los oscar-1983; Los limpia-1985; Jamón de la mar-1986; Entretelas-1990; El tablao romaní-1997; Makandé-1998; La parra bomba-1999; El Tronío de Cádiz-2000; Plaza de las Canastas-2001; El Barco de los Barriles-2003; La Guapa de Cadiz-2007; Huele a Romero-2008; La tribu del Compás-2009; El Cante de los Puertos-2011: o Juanito el Papelera, en 2013. En muchas de esas agrupaciones ejerció como director y en otras como compositor musical. Artista flamenco de reconocida competencia, formó parte de la directiva de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) y ejerció como presidente de Jurado de infantiles y juveniles en el COAC del año 2005.

Ana Barceló Calatayud. Residente en Cádiz desde los años 80, se diplomó en Magisterio en Albacete, en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense y se doctoró en Historia en la Universidad de Cádiz, entre otros estudios, entre los que figuran tres cursos de introducción a la Lengua y Cultura Chinas. Durante las últimas décadas, asumió el papel de Mari Pepa Marzo, el personaje de Canal Sur que impulsa desde 1991 la Aguja de Oro. Fruto de su experiencia, nacieron sus libros: Cuaderno de Mari Pepa Marzo. Glosario de los tipos y coplas del Carnaval de Cádiz (1821-2015), o El Tipo en el Carnaval de Cádiz. Propuesta para una Catalogación. Ha participado en numerosos libros colectivos sobre esta fiesta. Ejerció su profesión en medios como Cadena Ser, Cope, diario Pueblo, El País,La Verdad, Diario de Valencia, Diario de Cádiz, o Diario 16. También en la Diputación de Cádiz, donde creó y gestionó programas como El Flamenco es Tuyo, Conocer la Música, El Teatro en la Escuela, entre otros. Fue Jefa de sección de Cultura y de la Fundación Rafael Alberti, de 1987 a 1990. Funcionaria desde 1988, puesto del que se jubiló en noviembre de 2016. Informó sobre distintos aspectos del carnaval en Diario de Cádiz, Gaceta Gaditana o Canal Sur Radio. Ofreció el Primer Pregón de los Artesanos del Carnaval de Cádiz, ASACAR, en julio de 1997 y participó en diversos congresos gaditanos del carnaval. Bajo el epígrafe de Candela y Espino, crea y coordina el premio de coplas del Carnaval de Cádiz por los Derechos Humanos, organizado por el Grupo Bahía de Cádiz de Amnistía Internacional, desde 2007 hasta 2016. Ha colaborado con distintas exposiciones sobre los tipos del carnaval gaditano. En julio de 2016, recibió el Premio Paco Navarro, a la trayectoria profesional en la información sobre Carnaval, otorgado por la Asociación de la Prensa de Cádiz.

Luis Ripoll. Gaditano. Autor de comparsas desde 1971, pero también de chirigotas y coros, incluyendo incursiones en cuartetos y callejeras o familiares. Colaboró en distintos con cursos con otros autores como Francisco José Rosado. JoséCastellon Pareja. Antonio Martin oJose Luis Arniz.A lo largo de su carrera Carnavalesca consiguió numerosos premios. (8 segundos. 5terceros, varios accésits. Junto con el Premio Andalucía de pasodobles y más de siete "Unicaja", con primeros y segundos en el concurso depopurrits"La Viña". Entre otras distinciones, recibió el Antifaz de oro, el Baluarte del Carnaval, ejerció como Dios Momo y fue pregonero del Carnaval de Medina. Rota. Paterna y Puerto Real. Participó como jurado de juveniles e infantiles en 1988.

VOCAL DE CHIRIGOTAS Y COMPARSAS

José Luis Suárez de Bustillo, domiciliado en Cádiz, debutó en el COAC en 1981, formando parte de la cuerda de tenores del coro “Los grillos reales”. Tres años más tarde, formó parte del coro “Casanovas”, que obtuvo el tercer premio en el concurso, posición que también alcanzaría a bordo de “La plastilina”, en 1986. Desde entonces, ha participado año tras año en el concurso, en coros de la talla de “Cuarenta en bastos”, “Rodeo” o “Batmonos que nos vamos”, primer premio en 1990. “A Venecia del tirón”, “Los pájaros”, “Los cuentistas”, “Los desoterraos”, “De Cai, Cai”, “Los voluntario”, “El pájaro verde”, “Los siete”, “La conga santiaguera”, “La guerra de Cai”, “La Orquesta Cádiz”, “Los cañamaques”, “Los tangueros”, “La madrugá”, “Los suramericanos” o “Coroterapia”, enriquecieron su palmarés como corista. También ha sido autor de letras de comparsas y chirigotas. En el carnaval 2015 fue elegido Antifaz de Oro.

VOCAL DE COROS Y CUARTETOS

Adela del Moral, gaditana de 1953. Profesora de Educación Musical en Educación Primaria, debutó en el carnaval en 1981, con “Mariscaores gaditanos”, obteniendo el tercer premio del COAC en 1982 con sus “Piconeras y franceses”, alcanzando al año siguiente el segundo premio con “La Tertulia de Doña Frasquita”. Entre otros coros, “Olé Gaditano”, “Plaza de Mina”, “La viudita naviera” –primer premio en el COAC y en el concurso de Algeciras, palmarés que repetiría en 1987 con “Watutsi”--, “A pelote el vagón”, “El imperio inca”, “Faltan 2 pal 92” o “La Jaima”. En 1992, promueve la chirigota “Si me llego a oler esta, este año no salgo de hombre orquesta”, pero en la edición siguiente retornará sucesivamente a los coros a bordo de agrupaciones como “Tracaná”, “Themusicfamily”, “Oh Cádiz” y “La gran cabalgata”. Con Marisa de las Cuevas, en 2002, promueve el romancero callejero “El faro de las puercas” y dos años más tarde, aparece como directora musical del coro callejero “Cádiz confrade”, al que seguiría “Los escaladores del monte de Venus” o las chirigotas callejeras “Las novias de los guardiamarinas del Juan Sebastián Elcano” y “Las pijas del padel”. En 2007, vuelve a la dirección musical del coro callejero “Los shoshoni con pelos” y de la chirigota ilegal “Alegría pa mi cuerpo”. Ese doblete, lo mantendría en dos ediciones siguientes, 2008 y 2009, con “Pishasonthe rock” y “Las majorettes del Buenpollet, treinta años después”, y “Los piratas del Cadibe” y “Fui a por un muchero y me tocó un crucero”. En 2010, ejerció como presidenta del jurado infantil y juvenil del COAC.