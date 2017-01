La excepción que confirma la regla

La regla no escrita del fútbol dice que cuando las cosas no marchan como era de esperar el primero que pierde su puesto siempre es el entrenador. De hecho, en la presente temporada de LaLiga 1|2|3 la destitución del técnico ha sido un denominador común para los equipos que ocupan plaza en la zona baja de la tabla clasificatoria. Sin embargo, toda regla tiene su excepción y en este caso lo es precisamente el rival que el próximo domingo visitará el Ramón de Carranza, no en vano el Almería es el único de los últimos ocho conjuntos que mantiene en el banquillo al mismo hombre al que confío el proyecto al comienzo del curso.En efecto, Fernando Soriano continúa al frente del cuadro rojiblanco a pesar de que los números que presenta bien podrían haber sido argumento suficiente para optar por un relevo. Tras la primera vuelta de la competición, los almerienses figuran en la antepenúltima posición, con 21 puntos producto de cinco victorias y seis empates, por lo que han cosechado 10 derrotas. El saldo goleador es -5, con 21 a favor y 26 en contra.La directiva apostó por Soriano y demostró confianza ciega en su elegido incluso cuando entre las jornadas 4ª y 10ª se encadenaron siete partidos sin conocer el triunfo, una racha negativa que se rompió ante el colista Nástic (3-0) y que dio paso a un irregular periodo en el que han alternado buenos marcadores como local con otros adversos a domicilio, aunque la más reciente comparecencia en casa arrojó un 0-1 ante el Getafe.Más allá de este excepcional caso, la realidad de la Segunda División se antoja tan cruda como la vida misma, toda vez que hasta el día de ayer, cuando cayó el último, el ex cadista Claudio Barragán en el Mirandés, 10 preparadores han perdido su puesto de trabajo a causa de los malos resultados.La primera victima de la campaña fue Juan Eduardo Esnáider, que aguantó siete jornadas como máximo responsable del Getafe. Tras perder 0-2 con el Girona y quedar ubicado en el penúltimo puesto, con 6 puntos y sólo una victoria, la directiva decidió cederle el testigo a José Bordalás, que ha dado un giro de 180 grados a la situación hasta tal punto que los madrileños se hallan situados ahora mismo terceros con 35 puntos y desde que se produjo el cambio sólo han cedido una derrota.La segunda destitución de un entrenador de la categoría tuvo lugar en la 9ª jornada, cuando el Alcorcón despidió a Cosmin Contra tras un 2-0 en Valladolid y en la 20ª posición, con sólo 9 puntos y dos victorias. En esta ocasión el designado como sustituto resultó ser Julio Velázquez, que en estos momentos mantiene al equipo un lugar por encima de los que condenan al descenso a Segunda B, con 23 puntos, unos registros que mejoran a los del predecesor aunque no de forma notable.El tercero en orden cronológico fue Luis Milla en el Zaragoza, que dijo basta en la 11ª jornada, después del 0-0 en el José Zorrilla, con los maños en la 15ª plaza con 13 puntos fruto de tres triunfos y cuatro empates. La llegada de otro viejo conocido de la afición gaditana, Raúl Agné, propició sólo una ligera mejoría, ya que la escuadra aragonesa ocupa ahora mismo el 13º puesto con 27 puntos sumados gracias a otras cuatro victorias y dos igualadas.En la 13ª jornada le tocó el turno al Rayo de José Ramón Sandoval, sacrificado tras un 0-1 con el UCAM en la 16ª posición, con 15 puntos conseguidos merced a cuatro victorias y tres empates. Con Rubén Baraja apenas ha variado la dinámica y los de Vallecas siguen en la misma plaza con 24 puntos después de sumar otras dos victorias y tres igualadas.En la 16ª jornada cayeron dos preparadores. En el Córdoba, José Luis Oltra, tras perder 1-3 frente al Getafe, con los verdiblancos en el puesto 16º con 19 puntos producto de cuatro triunfos y siete tablas. Desde la llegada de Luis Carrión han mejorado una plaza a pesar de lograr sólo dos triunfos y una igualada. Por su parte, en el Mirandés la víctima fue Carlos Terrazas, tras un 1-0 con el Sevilla Atlético que situó a los burgaleses como colistas con 16 puntos y tres triunfos. Javier Álvarez de los Mozos cumplió con nota como solución interina con el 1-0 al Elche y ahora vuelve a ser la solución de emergencia tras el adiós a Claudio, que en cuatro partidos ha cosechado tres derrotas y deja al equipo el 19º, en zona de descenso.En la 17ª jornada, el Mallorca cesó a Fernando Vázquez tras encajar un 0-3 ante el Valladolid y caer al 17º puesto con 19 puntos y cuatro victorias. Javier Olaizola no ha podido enmendar la plana por el momento, no en vano los baleares continúan en la misma situación clasificatoria con un triunfo y un empate más.Una semana más tarde se produjo la destitución de José María Salmerón en el UCAM después de la goleada (5-2) en Huesca, con los murcianos en el puesto 21º con 18 puntos y cuatro triunfos. Francisco Rodríguez Vílchez no ha podido remontar el vuelo por ahora y los murcianos siguen en la misma posición tras haber sumado únicamente dos puntos más.El último despido hasta el de Barragán al término de la pasada jornada tuvo lugar en la 19ª, la última de 2016, cuando el Nástic prescindió de los servicios de Vicente Moreno como colista tras un 4-2 en Girona, con sólo 17 puntos y tres triunfos. Al igual que los técnicos de Córdoba, Mallorca y UCAM, el aterrizaje de Juan Merino no se ha traducido en una mejoría del titular de Tarragona, que tras los dos partidos del nuevo año continúa en la última plaza y sólo ha sumado un punto más.