Las periodistas congregan a medio millar de mujeres en El Palillero

La concentración convocada para el mediodía de hoy en la plaza de El Palillero congregó a más de medio millar de personas, la gran mayoría mujeres, para escuchar un manifiesto que centrado en la situación de las mujeres en los medios de comunicación es extrapolable a buena parte del resto de sectores económicos.

Distintas profesionales de la ciudad leyeron un texto, el "Manifiesto 8-M. Las periodistas paramos", que lleva ya más de 7.000 adhesioines en toda España, donde se describe el papel de la mujer en los medios de comunicación. Por ejemplo, las mujeres son el 64% de las plantillas periodísticas de nuestro país, pero en los puestos de dirección hay el doble de hombres que de mujeres. Además de esos techos de cristal, denuncian la opacidad salarial, la precariedad, la escasa flexibilidad para la conciliación, el papel secundario de la mujer en los conenidos o el acoso sexual que muchas profesionales sufren en las redacciones. Al final, pidieron que este manifiesto no fuera utilizado por ninguna organización con fines políticos.

A la concentración se sumaron otros colectivos de mujeres, que realizaron una pequeña performance colocando cubos de fregona y otros útiles de limpieza en el centro e la plaza que simbolizaban que en lo doméstico también había huelga. Mientras, un pequeño grupo de estudiantes de Secundaria jaleaban consignas como "no hay ningún Gobierno que nos pueda someter". Otros grupos de mujeres asistentes centraron en la lucha contra la violencia machista o en la precariedad laboral los discursos que se pronunciaron una vez finalizado el acto de las periodistas.

El paro entre las mujeres periodístas en la huelga feminista de ayer fue un éxito, con un alto porcentaje de participantes, algo que apenas se notó en otros sectores, como el comercio, donde apenas se percibió la convocatoria de la coordinadora estatal de colectivos feministas. Mercedes, que regenta la pescadería Las Niñas en el mercado de abasto, había notado menos afluencia de mujeres para comprar, "aunque los jueves son siempre muy malos. A mí me gustaría haber hecho huelga porque comparto todo lo que se pide, pero soy autónoma y no me lo puedo permitir". Del mismo modo pensaba Lola, de la tienda Mas Papepeles, que puso un cartel en su escaparate a favor de la igualdad: "Como empresaria, con los días de lluvia que llevamos, no me puedo permitir cerrar un día, pero tengo muy presente que no hace tanto nuestras madres tenían que tener permiso del hombre para abrir una cuenta corriente. Por supuesto, estaré en la manifestación de esta tarde".

El único hecho reseñable en Cádiz durante la mañana fue que un grupo de mujeres arrojaron un cubo de pintura violenta contra la puerta de la sede del PP provincial, en la calle Cánovas. El motivo era que en la jornada de ayer, en una rueda de prensa de escasa asistencia, Laura Seco, vicesecretaria sectorial del PP en Cádiz, se había preguntado quién cuidaría hoy a los mayores y a los menores si eran mujeres las que se encargaban a ellos. Estas declaraciones se hicieron virales en las redes provocando la indignación de las feministas gaditanas. Seco consideraba que esta huelga no era "para las mujeres reales que tienen obligaciones".

La Junta ofrecerá a lo largo de las próximas horas los datos conjuntos de los dos sectores donde trabajan un mayor número de mujeres para la administración pública: Educación y Sanidad. De momento, en la Administración del Estado, según los datos ofrecidos por la delegación de Gobierno, el paro no alcanzó el 3%.

El alcalde José María González condenó este hecho en la concentración paralela a la de El Palillero en la plaza de San Juan de Dios para trabajadoras municipales. Para González, en posteriores declaraciones sobre la huelga, "ellas son las grandes protagonistas. La mayoría de la sociedad está compuesta por mujeres y he bajado a solidarizarme y a expresar mi adhesión a todos los principios que mueven una jornada reivindicativa como esta que está siendo un completo éxito desde incluso antes de producirse". El alcalde mostró su confianza en que algo cambie en nuestra sociedad "porque es injusto que la mayoría de la sociedad sufra discriminaciones en todos los ámbitps de la vida. Son las mujeres las que hacen trabajos más precarizados, las que cobran menos, las que más soportan las cargas del hogar, las que tienen que acometer el cuidado de los mayores y de los pequeños y pequeñas y las que tienen menos opotrtunidades a la hora de acometer el mismo trabajo que desempeñamos conjuntamente para construir una sociedad".