Cádiz no se paró, pero protestó

Las carteras repartían cartas, las peluqueras lavaban, cortaban y marcaban, las farmacéuticas vendían medicinas, las camareras servían cafés, las trabajadoras de Zara colocaban prendas... y en la calle Columela un hombre explicaba en un cartón que necesitaba dinero para la leche y pañales de su bebé. No había más comercios cerrados que aquellos que tienen carteles de liquidación, aunque no existía mujer en Cádiz a la que no se le preguntara por la huelga y dijera que estaba totalmente de acuerdo con ella. "Pero qué le voy a hacer, tengo que trabajar".

Mercedes, que regenta la pescadería Las Niñas en el mercado de abastos, había notado menos afluencia de mujeres para comprar, "aunque los jueves son siempre muy malos. Es verdad que ha venido una mujer por aquí y decía que hoy no iba a comprar porque estaba de huelga, que sólo venía a pasear, pero sólo una. A mí me gustaría haber hecho huelga porque comparto todo lo que se pide, pero soy autónoma y no me lo puedo permitir".

Del mismo modo pensaba Lola, que regenta la tienda Mas Papepeles, que puso un cartel en su escaparate a favor de la igualdad: "Como empresaria, con los días de lluvia que llevamos, no me puedo permitir cerrar un día, pero tengo muy presente que no hace tanto nuestras madres tenían que tener permiso del hombre para abrir una cuenta corriente. Por supuesto, estaré en la manifestación de esta tarde y me gustaría que otras compañeras, por lo menos, hubieran puesto en el cartel".

La Junta no provincializó datos sobre el seguimiento en los dos principales sectores públicos, donde trabajan muchas mujeres, Educación y Sanidad. En los institutos se notó la huelga porque faltaron los estudiantes, pero los paros de 24 horas apenas si fueron seguida por un 4%. La huelga tampoco se notó en el Puerta del Mar. Aunque fueron muchas las personas que ejercieron su derecho y pararon en su jornada laboral dos horas. Ese paro parcial, según la Junta, superó en Cádiz el 50% . Las consultas externas continuaron funcionando, así como las pruebas diagnósticas previstas, que se realizaron sin contratiempos. Al mediodía tuvo lugar una concentración multitudinaria.