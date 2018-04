Las monitoras escolares continúan reclamando contra su precariedad laboral

Las monitoras escolares de la provincia continúan luchando por sus derechos a pesar de que hace tres años que lograron, tras sentencia contra la Consejería de Educación, mantener sus puestos de trabajo y reincorporarse a sus centros. Entonces, el Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz declaró improcedentes los despidos de estas auxiliares administrativos, después de que la Junta de Andalucía pretendiera asumir sus funciones mediante una oferta de empleo público. Ayer se manifestaron ante la Delegación de Educación en la plaza de Mina "al seguir estando en las mismas condiciones laborales que estaban con la empresa a la que prestaban los servicios", según declaraba Juan Carretero, responsable de Personal Laboral de Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz. El representante sindical recordó que estas trabajadoras, tanto en la provincia como en el resto de Andalucía, "están con un contrato a tiempo parcial y de fijo indefinido. En julio y agosto pasan al paro y los vuelven a contratar en septiembre. El resto de monitores escolares de la Junta están a jornada completa y todo el año". Ante el "agravio comparativo", la movilización de ayer sirvió para demandar "que se les considere con la misma relación laboral que al resto de monitores".

Carretero apuntó como "agravantes" que el colectivo es mayoritariamente femenino y que muchas de estas monitoras comparten centro, "por lo que tienen que ir a dos o tres localidades distintas. Unas con ocho horas, doce o 20 horas. Y la administración no admite desplazamientos y se los tienen que pagar de sus bolsillos. Y el sueldo es exiguo, con situaciones muy críticas. El resto de monitores hace sus 35 horas semanales". Según explicó Carretero, el colectivo no descarta ir a la huelga a principios de junio si entonces no han atendido a sus reivindicaciones.