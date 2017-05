Más de tres mil síes contra un no

El interés de unos vecinos por contar en su fachada con un mosaico de la Virgen (del Carmen) frente al “principio de autorización restrictiva” del Ayuntamiento. El proyecto de un grupo de devotos de esta imagen gaditana frente al criterio de la Comisión Municipal de Patrimonio. Más de tres mil síes atestiguados mediante firmas, frente a un no emitido por una serie de técnicos.Un grupo de vecinos de la calle Adolfo de Castro ha llevado a cabo una recogida de firmas en respuesta a la negativa que el Ayuntamiento mostró en su día ante su petición de licencia para instalar un mosaico de la Virgen del Carmen en la fachada de una de las fincas. 3.030 firmas es la suma total que han registrado en el Consistorio, con las que solicitan la revisión de su expediente y la transformación de la negativa en luz verde para poder instalar este azulejo.La sorpresa de estos vecinos saltó a principios de año, cuando tras solicitar licencia de obras para colocar el mosaico el Ayuntamiento les requirió información sobre el proyecto de mosaico (fotos de la fachada, medidas del mosaico...); y tras presentar toda esta documentación recibieron un escueto escrito en el que comunicaban el veredicto “desfavorable” de la Comisión Municipal de Patrimonio a esta idea, sumando así varios casos en la ciudad de mosaicos con representaciones de imágenes religiosas que recibían la negativa municipal para colocarse, mientras azulejos de otras temáticas sí se van inaugurando y colocando en fachadas incluso de edificios y enclaves protegidos por el PGOU o por su catalogación como Bien de Interés Cultural (consideración que no tiene esta finca de Adolfo de Castro).Esta reacción llevó a los vecinos a iniciar una recogida de firmas, que ha sumado esas más de tres mil que ya están presentadas en el Consistorio. Ahora, los interesados piden que se revise nuevamente su caso y se de la autorización pertinente para que se instale ese mosaico dedicado a la Virgen del Carmen. A su favor, los vecinos argumentan que en el barrio del Mentidero no hay otra representación de esta advocación, y que éste se quería colocar en estos meses coincidiendo con el décimo aniversario que se cumple de la coronación canónica de esta Virgen (que se cumplirá el próximo 22 de julio). El mosaico tiene unas medidas de un metro de altura y 75 centímetros de anchura.A este caso que ahora está a la espera de una nueva resolución se le une también el de otro mosaico que se quería instalar en la calle Pastora, con una representación de la imagen que con esa advocación se venera en la calle Sagasta, que también recibió la negativa municipal y que estaba a la espera de posible recurso por parte de los promotores de la iniciativa y vecinos de la finca, que al igual que la de Adolfo de Castro no gozaba de ningún tipo de catalogación patrimonial.