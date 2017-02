Un encuentro para muchos desencuentros

Un encuentro muy esperado y muchos desencuentros por resolver. La visita de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al Ayuntamiento hoy para entrevistarse con el alcalde de la ciudad, José María González, es esperada como punto de inflexión "que marque el inicio de una nueva relación institucional" entre ambas administraciones, según indican fuentes municipales; o dicho de otro modo, que la reunión "consiga desbloquear aquellos proyectos estancados que son necesarios para la ciudad".

En el encuentro de hoy se abordará la realización de un plan de empleo específico para la ciudad, se hablará sobre diversas infraestructuras como "la Ciudad de la Justicia, el Museo del Carnaval, la licitación del carril bici o el tranvía", e igualmente se pondrá sobre la mesa "la deuda que mantiene la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento". "Entre otros aspectos", añaden desde San Juan de Dios.

El PP cree que "la presidenta viene a ver a su subordinado, al que puso como alcalde"

En esos otros aspectos el Partido Popular añadió ayer una relación "de la que seguramente el alcalde no tenga ni idea", valoró Ignacio Romaní. Lamentó que en este año y medio de la corporación actual "nadie del equipo de gobierno ni del PSOE haya hablado de vivienda social", recordando que en este capítulo sigue pendiente por parte de la Junta la construcción de la segunda fase de Matadero (que acumula 16 años de retraso y que beneficiaría a 102 familias), las viviendas en Puntales , la séptima fase del Cerro del Moro, "porque de la octava ni hablamos", o la infravivienda y la rehabilitación. "Nada de nada, para que luego vayan dando lecciones de sensibilidad social", arremetió.

El hospital regional es otro punto que a juicio del PP debería ponerse hoy sobre la mesa. "Se anunció en 2005 como un referente y doce años después ni siquiera el que tenemos está en condiciones", denunció. Igualmente, recordó la operación de trasladar la facultad de Medicina a los antiguos depósitos de tabaco, el proyecto para que el tranvía cruce por el segundo puente, o la estación de autobuses.

También pidió Ignacio Romaní al alcalde "que pregunte cuántas plazas ha concertado la Junta en el Centro Integral del Mayor o cuánto costó el concierto de plazas en la guardería de Astilleros". "¿Tenía idea el alcalde de lo que costaba en plena crisis construir una residencia de ancianos o una guardería? Porque si esperábamos a la Junta nunca lo hubiéramos hecho, y la ciudad lo necesita", esgrimió, lamentando que el alcalde "sólo ve una parte de la herencia".

En relación al empleo -ya apuntado por el equipo de gobierno- recordó el edil popular que en septiembre de 2015 aprobó el pleno un plan de empleo "del que no se ha acometido ni una sola medida", signo para él de la nula preocupación "de los dos González" (por el alcalde y el portavoz del PSOE en el Consistorio).

Grandes dosis de esperanza, por tanto, hay puestas en el encuentro de hoy, del que el equipo de gobierno espera que marque "un antes y un después" en los asuntos comunes a las dos administraciones y que se consiga "normalizar el diálogo y establecer una línea real de cooperación que tenga como base la lealtad entre las instituciones y como principal objetivo el beneficio de la ciudad". Pero no, desde luego, por parte del grupo municipal del PP, que ayer valoraba la reunión como una simple visita de la presidenta "a su subordinado". "Estoy convencido de que Susana Díaz traerá algún anuncio porque ella está en campaña. Pero todo lo que diga y no venga acompañado de documentación y de dotación presupuestaria no nos vale", indicó Romaní.

guiño en la plaza de sevilla.Coincidiendo con la visita de la presidenta de la Junta, desde ayer ondea en la Plaza de Sevilla la bandera de Andalucía de grandes dimensiones. Las condiciones meteorológicas de los últimos días había hecho que el mástil se izara huérfano frente al Palacio de Congresos, y la bandera elegida por el Ayuntamiento ayer fue la de la comunidad autónoma.