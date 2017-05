La Zarzuela sublime

Lo sublime es un concepto estético descrito en 1757 por el irlandés Edmund Burke y se refiere a las emociones humanas que pueden desencadenar la grandiosidad de la naturaleza y la fuerza abrumadora, a veces destructora, de sus elementos.

Estas emociones que escapan al control de la racionalidad del hombre son el miedo, el temor, el éxtasis y el arrobamiento provocado por lo imprevisible y lo incontrolable. Lo sublime fue la base de la mentalidad romántica.

Una gran cabaña de madera recién inaugurada en la antigua terraza protege del viento y regala unas vistas impresionantes a la puesta de solAves, ternera, cordero y cerdo ibérico que se hacen a la parrilla y se hornean con excelenciaLos aerogeneradores, las reses retintas, los girasoles y los prados verdes entre montañas recuerdan al simbolismo conceptual de Pink Floyd

Hoy les quiero invitar a La Zarzuela, una pequeña aldea en el término municipal de Tarifa, pero que realmente se encuentra en un corredor entre las Sierras del Retín y de la Plata y está a medio camino entre la antigua nacional 340 y Zahara de los Atunes.

Se trata de un grandioso paisaje frecuentemente azotado por un viento de levante casi devastador y en el que las grandes compañías energéticas han fijado sus intereses para establecer sus molinos de viento. Los aerogeneradores, las reses retintas, los girasoles y los prados verdes entre montañas recuerdan el simbolismo conceptual de los discos psicodélicos de Pink Floyd como la portada del molino Music from The Film More o la vaca de Atom Heart Mother.

El paraje evoca la contradicción por la presencia callada de esos artefactos del viento, pero a la vez reivindica los valores del artista holandés Theo Jansen que decidió centrar su trabajo en la creación de seres artificiales, esculturas cinéticas de aspecto animal y con vida artificial que se mueven a través de complejas estructuras compuestas de tubos y botellas de plástico aplicando sus conocimientos de ingeniería a las bestias de playa. "Las barreras entre el arte y la ingeniería existen sólo en nuestra mente"

Allí, en este insólito escenario se encuentra el Bar asador Con Horizonte, un establecimiento regentado por Juan José Cabezas que ha sabido conjugar una excelente gastronomía en un entorno espectacular. Una gran cabaña de madera recién inaugurada en la antigua terraza protege del viento y regala unas vistas impresionantes a la puesta de sol. Está situado en la misma carretera a la entrada del pueblo si se va desde Zahara.

El interior del asador es una rústica casa con losas tarifeñas y con tentadoras estancias como un reservado que lo preside una vaca roja en la playa y donde los comensales pueden compartir una preciosa mesa de olmo llena de imperfecciones. En el exterior hay una zona de mesas llena de acebuches con vistas a la proa del local.

La carta está repleta de sugerentes propuestas pero especializada en carnes asadas: aves, ternera, cordero y cerdo ibérico que se hacen a la parrilla y se hornean con excelencia. En los pescados tienen varios despieces de atún rojo de almadraba espectaculares. Frescas y mediterráneas ensaladas, un pollo de campo muy bien guisado y un buen servicio completan la oferta de Con Horizonte.

Saben cuidar sus vinos y los tiempos entre sala y cocina están bien medidos. Todavía tengo el recuerdo del rabo de toro y de la barriga de atún que compartí con el profesor David Hughes, un profesor de la universidad norteamericana de Rutgers que está llevando a cabo un trabajo de investigación antropológica para valorar el impacto de la producción eólica en Tarifa y que frecuenta periódicamente el lugar. Un especie de etnógrafo de la energía que muere con el tarantelo de atún.

Juan José Cabezas cultiva en Con Horizonte un pequeño huerto con sus propias hortalizas. El paraje va cambiando de aspecto según las estaciones. Cuando se siegan los girasoles bajan a beber agua las vacas rojas al pozo de la finca y desde tu mesa puedes contemplar pura naturaleza.

Con Horizonteestá lo suficientemente alejado de la costa que lo convierte en un espacio auténtico que huye de las estridencias del veraneo y de la playa. Los gigantes aerogeneradores, la utopía del viento, la naturaleza incontrolable y la quijotesca metáfora de los molinos, construyen el relato de este sorprendente establecimiento que demuestra cómo las emociones humanas son imprevisibles. Lo sublime habita en la Zarzuela.