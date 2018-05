SATSE exige que se resuelvan las oposiciones de 2013-2015 del SAS

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Cádiz ha convocado una protesta el próximo 22 de mayo a las 11:00 horas ante la Delegación Provincial de Salud "para exigir la inmediata resolución de los procesos selectivos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que las oposiciones 2013-2015 llevan más de tres años sin resolverse, obligando a miles de opositores a inscribirse y presentarse en nuevas convocatorias sin saber si han obtenido plaza en el proceso anterior", indica el sindicato en una nota de prensa.

En este comunicado, SATSE recuerda que las oposiciones 2013-2015 del SAS se convocaron de manera unificada en 2015 contando con un total de 151.378 opositores inscritos de todas las categorías. Las pruebas selectivas se celebraron en los primeros meses del año 2016, siendo superadas por un total de 43.072 opositores de todas las categorías, a los que durante el pasado año se les requirió la documentación acreditativa para la fase de concurso "pero que, a día de hoy, más de tres años después, siguen sin conocer si han obtenido o no una plaza".

Miles de opositores tienen que presentarse a la nueva convocatoria sin saber si tienen plaza

Desde el Sindicato de Enfermería en Cádiz señalan que las diferentes fechas que ha ido dando el Servicio Andaluz de Salud se han ido incumpliendo: diciembre de 2017, marzo 2018 y abril 2018. Destacan que el examen de la siguiente OPE de 2016 de la categoría de enfermera se prevé para el próximo 9 de junio "y se da la circunstancia de que muchos de los opositores ya se presentaron a la de 2013-2015 y aún no saben si tienen plaza, viéndose obligados a inscribirse en la de 2016, pagando sus correspondientes tasas, y a seguir estudiando para su examen, con el daño económico y moral que supone".

A juicio de SATSE, la puesta en marcha de la Ventanilla Electrónica para la aportación de documentación acreditativa de méritos que se puso en marcha de manera novedosa para la OPE de 2013-2105, "lejos de facilitar el trabajo de los tribunales calificadores, no ha hecho más que enlentecer los procesos y las valoraciones". Por otra parte, indican que "los escasos medios con los que se ha dotado a los servicios de selección, han hecho imposible la resolución de los procesos en un tiempo prudencial".

SATSE recuerda el "histórico retraso" con el que cuentan todos los procesos selectivos y de traslados del Servicio Andaluz de Salud, y no comprende "cómo aún no se han tomado las medidas necesarias para que estas circunstancias no se produzcan, lo que hace sospechar fines recaudatorios por parte de la administración en los procesos selectivos". De este modo, el sindicato exige la inmediata resolución de proceso de 2013-2105, que evite que profesionales con plaza adjudicada tengan que volverse a examinar.

Asegura que estos retrasos en los procesos repercuten en el nivel de asistencia sanitaria, ya que la temporalidad de los profesionales hace que estén moviéndose continuamente de unos centros a otros, con la falta de estabilidad que esto supone.

Para la concentración del próximo martes, SATSE pondrá autobuses a disposición de quien quiera participar, que saldrán desde Algeciras y Jerez.