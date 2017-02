Padres de niños con enfermedades raras convocan una manifestación

Padres de niños con enfermedades raras han convocado una manifestación el domingo 12 de febrero "para reivindicar una sanidad digna y de calidad", según anunciaron ayer en una rueda de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa de Cádiz.

En el acto, participaron Davinia López y Raúl Marchante como representantes de 40 familias de toda la provincia con niños que sufren patologías colorrectales, catalogadas como enfermedades raras, que han visto cómo despiden a la cirujana pediátrica que trataba a sus hijos en el Hospital Puerta del Mar -la doctora Rosa Muguerza-, a pesar de que llevan casi un año pidiendo su continuidad debido a los buenos resultados de los menores con estas patologías desde la llegada de esta profesional. Explicaron que con la marcha de la doctora Muguerza, se ha deshecho el equipo multidisciplinar que ella dirigía y ahora sus hijos están desatendidos. "Por eso necesitamos soluciones urgentes", expresó Davinia.

En la rueda de prensa, también participó Mª Antonia Pacheco, afectada por la situación que se vive en la Unidad de Cirugía General del hospital gaditano. Contó que su madre tuvo que reingresar por sepsis (infección generalizada en todo el organismo) tras una intervención quirúrgica. Además de pedir "una calidad asistencial digna" para todos los pacientes, Mª Antonia reivindicó que vuelva a crearse una Unidad de Endometriosis en el Puerta del Mar, ya que las mujeres afectadas por esta enfermedad tienen que irse fuera a tratarse.

Los padres destacaron que, a diferencia de las manifestaciones realizadas en otras provincias, la de Cádiz está convocada "por pacientes directamente afectados". Y quisieron aclarar que la protesta del día 12 "no es a favor ni en contra de ningún partido político", por lo que rogaron que no se hicieran alusiones políticas en la manifestación. "Luchamos como ciudadanos contra la presunta corrupta gestión del SAS y las gravísimas irregularidades que se están cometiendo en el Hospital Puerta del Mar, no solo en Cirugía Pediátrica, sino también en Cirugía General. Pedimos soluciones urgentes y exigimos la dimisión del equipo directivo del hospital y de los jefes de servicio, que son cargos puestos a dedo y máximos responsables de la situación de estos servicios que tanto afecta a pacientes y profesionales", aseguraron, e hicieron un llamamiento a toda la ciudadanía "a salir a la calle el día 12 y reclamar una solución urgente a estos problemas".

Los padres contaron que han pedido reunirse con Susana Díaz, que les ha contestado "que no se sienta con padres a hablar". Asimismo, presentaron una lista de peticiones que pretenden entregar al nuevo gerente del hospital de Cádiz.

Los tres participantes en la rueda de prensa salieron en defensa de los profesionales del hospital, "que están amedrentados" porque "quien denuncia las irregularidades que se cometen es castigado", afirmó Raúl, haciendo referencia a la denuncia que interpusieron el anterior gerente y el jefe de Cirugía General contra un anestesista que participó en un estudio que revelaba irregularidades en este Servicio y el despido de la cirujana pediátrica que llamó la atención sobre los problemas de su Unidad.