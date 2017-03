Nuevos obstáculos para resolver las exhumaciones de SOS Bebés Robados

Chary Herrera, presidenta de SOS Bebés Robados Cádiz, se siente "decepcionada" con el resultado de la reunión que el martes mantuvo con el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, la coordinadora de Secretaría General del Ayuntamiento, Marta Spínola, y el arqueólogo municipal, José María Gener, en la que asociación y Consistorio pretendían avanzar en la resolución de casi medio centenar de exhumaciones solicitadas por la entidad en el cementerio de San José.

"Las exhumaciones se pueden realizar, sí, pero si firmamos un documento donde quitamos al Ayuntamiento la responsabilidad de garantizar la cadena de custodia a efectos jurídicos de los restos exhumados", asegura Herrera que explica que para SOS Bebés Robados guardar la cadena de custodia "es fundamental porque es la única manera de que en un futuro se puedan reabrir nuestros casos y que esas exhumaciones puedan ser admitidas como pruebas en un proceso". Dicha responsabilidad municipal aparece registrada en un punto del convenio firmado entre SOS Bebés Robados Cádiz, Cemabasa y el Ayuntamiento, realizado por el anterior equipo de Gobierno y que los nuevos representantes públicos ratificaron al comienzo de su mandato.

La presidenta de la entidad de ámbito provincial asegura que los representantes municipales han tomado esta decisión, que para la asociación resulta "un varapalo", apoyándose "en una circular que la Fiscalía General emitió en el año 2012 y en su protocolo de exhumaciones donde se exige la presencia de un forense del Instituto de Medicina Legal y la policía judicial, y -prosigue Herrera- así es el procedimiento pero en los casos en los que la Fiscalía esté personada mientras que nuestro problema es que nuestros casos, por el criterio unificado de la Audiencia Provincial, han prescrito por lo que están archivados".

Ante este callejón sin salida para SOS Bebés Robados, el concejal de Memoria dice entender "la situación" y comprende "la impotencia" que sienten las familias pero argumenta que, efectivamente remitiéndose a la circular de la Fiscalía General, "el Ayuntamiento no es que no quiera es que no puede garantizar la validez jurídica de la cadena de custodia sin la colaboración de la Fiscalía".

"Nosotros ratificamos el convenio, hicimos los trámites para conseguir el permiso de clausura del cementerio de San José , estamos realizando con la asociación, para poder efectuar la clausura definitiva, el protocolo de exhumaciones, Cemabasa ha puesto a su disposición 50.000 euros de subvención para que elijan al equipo de arqueólogos de su confianza para realizarlas y aseguramos que durante las exhumaciones el arqueólogo municipal dará fe de todo el proceso, de qué restos se saquen de las sepulturas o si hay sepulturas sin restos, pero hasta ahí es donde podemos llegar", se lamenta Vila que asegura que la reunión del martes era un "encuentro cordial" donde "no rechazamos la cadena de custodia sino donde queríamos explicar cómo se van a llevar a cabo las exhumaciones dentro de nuestras posibilidades para que no haya controversias en el futuro".

A Chary Herrera le toca ahora informar a los socios de SOS Bebés Robados de la situación y tendrán que decidir si aceptar las condiciones del Consistorio "cada uno sobre su solicitud de exhumación", precisa. La puesta en común y debate de los socios se realizará durante una asamblea que Herrera tiene prevista para el 31 de marzo.

Pero, además, durante este tiempo tanto Herrera como el abogado de la asociación, Alberto Prián, trabajarán en vías alternativas que garanticen la posibilidad de guardar la cadena de custodia en las exhumaciones sin la intervención de la Fiscalía ya que, como insiste Herrera, "no va a intervenir al no estar judicializados nuestros casos". Así, opinan que "con la figura de un notario que dé fe durante todo el proceso pues sí se puede guardar la cadena de custodia a efectos legales aunque no sé si alguien se podrá pagar lo que cuesta eso", reflexiona Herrera que enviará "por escrito" al Consistorio estas nuevas vías "al igual que ellos nos van a mandar también por escrito lo que se ha hablado en la reunión", confirma.

La presidenta de SOS Bebés Robados también informa de que desde la asociación aún no han firmado el convenio por el que el Consejo de Administración de Cemabasa liberaba 50.000 euros para los trabajos de exhumación. "Firmaremos el convenio y entiendo que después el añadido que hagamos, en el sentido que quede al final, de la cadena de custodia y el protocolo de exhumaciones, y todo tendrá que ir a pleno... Total, que de nuevo habrá pasado un año más en blanco para nosotros", culmina apenada.