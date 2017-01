La Junta firma el contrato para construir once viviendas en Troilo

El barrio de Santa María está a punto de ser escenario de una nueva intervención destinada a la rehabilitación de fincas que permitan dotar de nuevas viviendas a esta zona de la ciudad. La Junta de Andalucía ha adjudicado ya las obras de rehabilitación de la finca ubicada en los números 1 y 3 de la calle Troilo. Se trata del proyecto que ya se anunció hace meses y con el que la administración autonómica prosigue su plan de actuación en la ciudad (después de la promoción de Osorio y de seis viviendas que se están construyendo en Corralón de los Carros).

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba en el día de ayer el anuncio de adjudicación y formalización del contrato por parte de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta (Avra), adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda. La obra de rehabilitación, que generó un notable interés entre las empresas de la construcción (llegando a presentarse hasta 47 firmas en el proceso de licitación), ha sido contratada al grupo constructor Grucal Andalucía S.A. por un importe de 641.366,43 euros. Esto supone una reducción de casi el 50% sobre el precio de licitación que se marcó (que ascendía a los 997.886,18 euros, a lo que había que añadir el IVA).

Con ese importe y con un plazo de obras inferior a un año, Grucal Andalucía se encargará de rehabilitar la finca que ocupa toda una manzana en el barrio de Santa María (con fachadas a Troilo, Teniente Andújar y Rutilio, en concreto), con una parcela de 322,52 metros cuadrados. La obra afectará, tal y como especificaba el pliego de condiciones de la licitación, a la cimentación, la albañilería, los revestimientos, las instalaciones y la carpintería del edificio, que únicamente conservará la fachada y el patio interior respecto a su situación actual.

El resultado de esta intervención -que cuenta con financiación participada por los fondos Feder de la Unión Europea- será el de una finca rehabilitada con once nuevas viviendas y un local comercial. Cuatro de estos once pisos contarán con tres dormitorios, y el resto (siete) con dos dormitorios. La previsión es que a lo largo de este año 2017, o como muy tarde a principios del próximo ejercicio, la obra esté finalizada y la Junta pueda entregar estas nuevas once viviendas en Santa María.