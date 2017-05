Fran González va a contracorriente

1cádiz capital se inclina por Pedro Sánchez y le da calabazas a Susana Díaz. Lo que se barruntaba cuando se inició la guerra civil a nivel nacional tras el comité federal del pasado mes de octubre que originó la salida de Pedro Sánchez del liderazgo del partido, se ha cumplido. Con un Rafael Román como abanderado de las huestes de Sánchez, la agrupación gaditana se ha mostrado de manera mayoritaria a favor del ex secretario general. Pero esto no es una anécdota cualquiera. En un feudo que debería haber sido fiel a la todopoderosa presidenta de la Junta, Susana Díaz, el señor del territorio, en este caso el secretario general y portavoz del grupo municipal, Fran González, y la práctica totalidad de sus nobles se han salido del camino y han decidido mostrar fidelidad al enemigo de la reina.

La situación en la que queda Fran González es muy delicada ya que, entre otras cosas, la secretaria provincial y presidenta de la Diputación, Irene García, en cuyo equipo de gobierno está González, forma parte del equipo de gobierno de la institución provincial.

Ha decidido jugársela al todo o nada, aunque quizás es la única vía en la que tiene posibilidades de sobrevivir. Y es que buena parte de la oposición que tiene el actual secretario general del PSOE en la capital gaditana decidió adquirir notoriedad aprovechando el tsunami que provocó la salida de Pedro Sánchez. Sin embargo, Fran González, que es un buen estratega, desactivó este movimiento desde el mismo momento en el que participó en los movimientos de indignación que causaron aquellos. Después, al dar un paso adelante y dejar clara su postura favorables hacia Pedro Sánchez, dejó casi sin argumentos a los que trataban de mezclar lo nacional y lo local en este proceso complicado para los socialistas.

Mientras tanto, la vida sigue con una presidenta de la Diputación que entrega los premios provinciales sin que Fran González tenga el más mínimo protagonismo. Igualmente, los socialistas presentan un perfil mucho más bajo en la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz, dando la impresión de que está a verlas venir con lo que pueda ocurrir a nivel nacional.

1

Y a ese nivel, Podemos empieza a barruntar la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. La duda está en si hacerlo ya mismo o esperar a qué sale en las primarias del PSOE, donde Pedro Sánchez se ha mostrado siempre mucho más proclive a acercarse a la formación morada que Susana Díaz. Estamos hablando de muchas hipótesis y de muchos escenarios distintos pero ahí está la pregunta. ¿Cómo afectaría una posible alianza nacional entre Podemos y PSOE a la gestión municipal en Cádiz? De momento es todo ciencia ficción pero quién sabe.

2

Como dice la canción de Sabina, "y nos dieron las diez, las once y las doce"... La Fundación Municipal de la Mujer lleva casi dos años sin gerente, el mismo tiempo desde que se decidiera prescindir de la anterior inquilina del puesto. Camelo ha vuelto a insistir esta semana que quiere a una mujer para llevar adelante política de mujeres. El problema para ella es que cuando se abrió la convocatoria entre los funcionarios de la casa, los que cumplían en principio los requisitos a juicio de la oposición eran hombres. Pero Camelo, que ya tenía su propia idea en la cabeza con nombres y apellidos, esto era un contratiempo, así que se echaron para atrás las candidaturas. Pese a ello, los afectados presentaron unos recursos de alzada contra esta decisión administrativa. Lo realmente grave no es que Ana Camelo sólo quiera una mujer o que tenga realmente un perfil, sino que más de un año después todavía no se haya resuelto los recursos de las personas que presentaron si candidatura al proceso. El equipo de Gobierno dice que la decisión de que sea una mujer es personal de Camelo, pero de momento mira para otro lado.

1

Teófila Martínez es la única que sabe si se va a presentar o no a las próximas elecciones municipales. En el PP se considera que sigue siendo la que más cartel tiene, pese a que en los últimos comicios pasó de 17 a 10 concejales. No descarten nada.