"Entramos para unir a todos los copleros, pero no ha podido ser"

Kiko Zamora dejaba anoche oficialmente su cargo de presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz. Él y su directiva presentaban la dimisión en una asamblea en la que se decidió convocar nuevas elecciones para encontrar el relevo. Poco más de un año y ocho meses después de ser elegido -llegó a la presidencia el 10 de diciembre de 2015- Zamora, que ayer presumía de dimitir, "cosa que nadie hace en España", se marcha en medio de un estancado proceso de reforma del Patronato y dolido por no haber conseguido unir a todos los autores. "No represento a todos y mi junta se ha visto sola en todo esto. Entramos para unir a los autores, para ser un colectivo más fuerte, pero no ha podido ser", lamentó. Fue contundente al afirmar que "hemos trabajado bien, pero no tenemos ningún apego al cargo. Nuestro interés era sano, pero no hemos conseguido lo que queríamos. La Asociación de Autores tiene sentido con todos los autores dentro. Por lo tanto, dejamos paso a otros".

Después de soportar "muchas mentiras por las redes sociales" y de escuchar a amigos y familiares, que le recomendaban dejar el cargo, es tiempo de echar la vista atrás. Por ello Zamora recordó que "nada más desembarcar sufrimos varios ataques de compañeros e incluso el propio alcalde nos calificó de asociación obsoleta. Parece que algunos no perdonan que hayamos pertenecido al Patronato anterior, cuando a nosotros no nos mueve corriente política alguna. Nos mueve el Carnaval de Cádiz. No entendemos la politización de la fiesta".

Zamora explicó que "muchos autores no quieren a nuestra asociación. Incluso se han dado de baja cinco o seis autores significativos sin razones de peso". En su decisión de dejar el cargo ha influido la situación que según él vive el colectivo en el Patronato. "No nos hacen mucho caso", admitió.

Había decidido dimitir hace tiempo, pero aseguraba ayer haber esperado a acabar los Martes de Carnaval y remodelar los estatutos del colectivo. "Nuestro interés es que estén representadas todas las modalidades. Con los nuevos estatutos, habrá tres vicepresidencias con tres modalidades distintas a la modalidad a la que pertenezca el presidente", planteó. El nuevo presidente se encontrará con este cambio y con la difícil tarea de sacar a flote un colectivo señero y de referencia en el Carnaval que no vive sus mejores momentos.