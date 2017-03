Ecce–Homo ampliará su escuadra con tres soldados romanos más

La escuadra de romanos que en los últimos años ha vuelto a escoltar el paso de misterio de la cofradía de Ecce–Homo seguirá creciendo. Tres nuevos legionarios se suman a los cuatro soldados que ya salieron el pasado año, completando así una primera fase del proyecto que puso en marcha la junta de gobierno que preside Ramón Sánchez Heredia.La Legio VI Ferrata, como reza el estandarte que se estrenó el pasado año y que hace referencia a una afamada legión vinculada a Cádiz, pues en ella sirvió Columela, quedará compuesta ahora por siete soldados romanos. El centurión, cinco legionarios y el suboficial portaestandarte. Todo ello gracias a la donación de varias personas. En el caso concreto de los tres legionarios que se incorporarán este 2017, curiosamente la donación la han hecho tres personas “que además no son ni siquiera hermanas de la cofradía”, según apunta el hermano mayor, Ramón Sánchez Heredia.Con este estreno, la cofradía de Ecce–Homo completa en principio el proyecto que se marcó en su momento de recuperar este elemento histórico “de manera prudente y con un severo rigor en el respeto y la compostura en la calle”, valora Sánchez Heredia, que destaca además que se ha podido conseguir el objetivo “antes del plazo que nos habíamos establecido, que era de cuatro años”. Conviene recordar que los primeros romanos volvieron a la procesión del Martes Santo en 2015 (con el centurión y los dos legionarios), sumándose el pasado año el portaestandarte y este año los tres nuevos legionarios.No obstante, “eso no quita para que sigamos aumentando la escolta del paso de misterio en años sucesivos”, apunta al respecto el hermano mayor.Sánchez Heredia destaca la colaboración de esa serie de personas que ha permitido recuperar esta escuadra, aunque no olvida la necesidad cada vez más urgente de actuar sobre los mantos bordados que tiene el Señor del Ecce–Homo, cuyas necesidades económicas “no tenemos posibilidad de asumir en estos momentos”.