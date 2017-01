Condena al SAS por no detectar espina bífida en un embarazo

Esta ecografía es clave en todo embarazo, ya que su objetivo principal es la detección de malformaciones en la columna vertebral y el sistema nervioso central del feto. Sin embargo, el informe de esta ecografía que se le realizó a la denunciante no alerta de nada extraño: "La columna vertebral del feto sigue en toda su longitud, sin defectos aparentes de tipo óseo ni en los tejidos blandos". Pese a existir el informe, ya no existe la ecografía: el SAS no la aportó escudándose en que es imposible guardarlas todas. Por lo que en el juicio no pudo ser cotejada.

La doctrina de la pérdida de oportunidad

El tribunal se ha apoyado para la sentencia condenatoria contra el SAS en la doctrina de la pérdida de oportunidad aplicada por el Tribunal Supremo en el caso de un parto complicado que derivó en posteriores complicaciones neurológicas para el hijo de los demandantes. En aquel caso, se condenó a los servicios sanitarios por haber optado entre dos decisiones por la peor. La defensa del SAS se basaba en que los datos que hubiera podido aportar la ecografía de las 20 semanas en el caso de haberse realizado correctamente (no se pudo saber, ya que el SAS no aportó la ecografía) no aportaban una evidencia indubitable de la existencia de un caso de espina bífida. El tribunal considera que la falta de esa prueba es un grave defecto asistencial, ya que podría haber sido un indicio de algo que, como se vio, realmente estaba sucediendo. En el caso de que no se observara nada extraño no por la mala ejecución de la ecografía, sino por la posición, debería haber costado en el informe, lo que no se hizo. El perito de los demandantes reconoció que en esta prueba se detectan el 80% de los casos de espina bífida. El que esta ecografía no alertara de nada extraño supuso que en el resto de pruebas que se realizaran hasta el final del embarazo no se considerara necesario observar estos indicadores.