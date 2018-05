El alcalde de Cádiz, satisfecho por el resultado de la consulta en Podemos

El alcalde de Cádiz ha valorado muy positivamente el resultado de la consulta en Podemos por la compra del ya famoso chalet comprado por su secretario general, Pablo Iglesias, y su pareja, la portavoz del Grupo Parlamentario, Irene Montero. "Estoy muy contento en realidad porque lo que ha pasado es que no ha habido ningún problema de carácter orgánico. No se perseguía que hubiera un problema interno dentro de nuestra organización política y me satisface que la consulta no lo haya generado. Así que quiero mostrar mi satisfacción y tranquilidad".

En cuanto al resultado, a ese 30% que se ha mostrado partidaria del relevo en la cúpula del partido, José María González indicó lo siguiente. "Han sido 190.000 personas las que han participado en la votación, algo sin precedentes dentro de Podemos, y en cualquier caso lo que toca ahora es construir, construir y construir futuro". El alcalde continuó diciendo que ahora lo que tienen que hacer es "prepararnos para lo que se nos viene a este país, que no es baladí, porque asistimos a un marco en el que nuestro país entró en un terreno desconocido por los problemas que hemos atravesado no hace mucho con la crisis catalana, y lo que está ocurriendo es que tenemos que construir un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de futuro en el que desde luego no caben las organizaciones criminales y las organizaciones que, según la Audiencia Nacional, no solamente tenían una caja B desde 1989 sino que se financiaban de manera ilegal". "Se está organizando una moción de censura para hacer salir del Gobierno a Mariano Rajoy y ahora tenemos que caminar todos juntos para evitar que este tipo de organizaciones, que este tipo de partidos políticos, dirijan los designios de un país entero. Estamos en un momento importante y hay que mirar al futuro por el bien de nuestra gente".

El disenso es muy sano y nos hace crecer. Me preocuparía que no hubiera distintos pareceres, como ocurre en otros partidos. Y no me siento cuestionado para nada

Al preguntarle por el cruce de declaraciones mantenido con Iglesias y Monedero consideró que "ha servido para poner de manifiesto lo que muchas veces hemos hablado, que en Podemos existen distintas almas, sensibilidades, identidades, y nadie, a estas alturas, se escandaliza porque se constate que eso pasa. Yo reitero mi satisfacción porque la consulta que se ha planteado dentro del partido no haya generado una dimisión que nadie había pedido en ningún momento de mi secretario general y de Irene Montero, y toca seguir y dar pelea, que es para lo que hemos venido", dijo.

¿Y ha habido algún tipo de contacto después del cruce epistolar? "No, la verdad es que no, ni falta que hace. Cada uno estamos en nuestras cosas y en nuestras obligaciones. Las relaciones son buenas, lo que pasa es que no estáis acostumbrados a que gente de un mismo partido discrepe, pero en nuestra organización es bastante habitual y no genera ningún trauma. El disenso es muy sano y nos hace crecer. Me preocuparía que no hubiera distintos pareceres, como ocurre en otros partidos".

Al preguntarle si se siente cuestionado por las diferentes posiciones de Podemos y Anticapitalistas opinó lo siguiente.l "Yo no me siento cuestionado para nada. Tampoco se ha planteado un debate entre Anticapitalistas, no se ha planteado este debate en una tesitura fraccional. Soy yo, José María González, alcalde de Cádiz, el que plantea una duda o un disenso porque precisamente el código ético que firmé y con el que me comprometí hablaba de eso, básicamente, ni más ni menos, pero no es un conflicto de Anticapilistas piensa esto... es una cuestión personal mía".